Tennis

Tweener et défense de fer : Nadal a gagné le point du match contre Sock

ATP WASHINGTON - Vainqueur de Jack Sock en trois sets (6-2 4-6 7-6) et plus de trois heures de combat, Rafael Nadal a notamment remporté le point du match face à l'Américain. Une défense de fer, un tweener et un coup gagnant pour terminer le travail.

00:01:06, il y a 12 minutes