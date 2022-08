ATP Washington

Ca va un peu mieux pour Benoît Paire. Miné par une série de défaites et de difficultés sur le plan psychologique, Benoît Paire a renoué avec le succès, à Washington. Le Français a battu Peter Gojowczyk, 110e joueur mondial, en deux manches (7-5, 6-4) et ainsi remporté son premier match depuis le mois de mai.

Paire, 33 ans, est sorti lundi du top 100 mondial (112e) après une série de six défaites au premier tour. Il n'avait plus remporté un match depuis le tournoi de Genève il y a deux mois et demi. L'Avignonnais, qui était encore 20e mondial début 2020 avant la pandémie de coronavirus, rencontrera au prochain tour le jeune Danois Holger Rune, 28e mondial à 19 ans.

