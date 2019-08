Mauvaise nouvelle pour Jérémy Chardy (32 ans, 74e mondial) à quelques jours de l'US Open (26 août-8 septembre). Mardi, alors qu'il était opposé à Frances Tiafoe au deuxième tour du tournoi disputé en Caroline du Nord, le joueur palois a abandonné après seulement 19 minutes et six jeux disputés (4-2 en faveur de l'Américain). Peu avant de renoncer, le Français s'est tenu la cheville gauche et a grimacé lors d'un changement de côté.

En 8es de finale, Tiafoe affrontera le Serbe Filip Krajinovic, tombeur du Tchèque Tomas Berdych en trois manches (3-6, 7-5, 6-1, en 1h45). Tête de série n°2, Denis Shapovalov, qui a écarté Tennys Sandgren (6-2, 6-4), se mesurera, lui aussi, à un joueur serbe en la personne de Miomir Kecmanovic, vainqueur d'Alexei Popyrin (7-6, 6-3).

Duckhee Lee, c'est fini

De son côté, le Sud-Coréen Duckhee Lee, qui avait marqué l'histoire lundi en devenant le premier joueur de tennis sourd à remporter un match de tableau final sur le circuit ATP, s'est incliné lors de son deuxième match. Le 212e mondial, âgé de 21 ans, a été trop friable pour inquiéter le Polonais Hubert Hurkacz (41e), vainqueur 4-6, 6-0, 6-3, en 2h03. "Je suis un peu déçu, j'ai eu beaucoup d'opportunités que je n'ai pas saisies. Mais c'était une superbe expérience globalement", a réagi le Sud-Coréen, qui disputait son premier tournoi sur le circuit principal.