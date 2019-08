Après la pluie, le beau temps pour Paire contre Humbert

Benoît Paire a terminé le boulot pour avoir le dernier mot. D'abord chahuté par Ugo Humbert, la tête de série numéro un est revenu dans la partie pour conclure le troisième set en deux temps, après une interruption causée par la pluie. Le Français rallie donc les quarts de finale à Winston Salem, après être passé proche de la déconvenue face à son compatriote, dans le deuxième acte.

L'Avignonnais avait pourtant pris cette rencontre par le bon bout, faisant le break au milieu de la première manche. Mais Humbert a répondu dans la foulée avant de prendre le service de son adversaire une deuxième fois, au meilleur des moments. D'abord peu efficace sur sa mise en jeu (44% de première balle, 50% de points derrière), Paire s'est quelque peu réglé dans le deuxième acte mais a de nouveau cédé à deux reprises, notamment à 5-5. Un débreak et un tie-break maîtrisé plus tard, lui ont tout de même permis de s'offrir un set décisif.

Le joueur de 30 ans s'est alors montré plus régulier que le Mosellan et a presque tué tout suspense avant l'interruption (il menait 4-1). Il retrouvera donc Pablo Carreno-Busta pour une place dans le dernier carré. Un adversaire contre lequel il a remporté ses quatre derniers matchs, dont deux cette année, à Barcelone et Roland-Garros. Rendez-vous jeudi soir à 21h00.