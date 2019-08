Benoît Paire aime jouer avec ses nerfs et ceux de ses adversaires. Il l’a encore prouvé vendredi à Winston-Salem en sortant vainqueur d’un quart de finale décousu contre l’Espagnol Pablo Carreno Busta, 64e joueur mondial. L’Avignonnais s’en est tiré en trois sets (7-6, 1-6, 6-3) et un peu plus de deux heures de jeu, alternant le bon et le moins bon dans une partie interrompue par la pluie la veille alors qu’il menait 4-3 dans la première manche. Pour rattraper le retard pris dans le tournoi à cause de la mauvaise météo, il devra retourner sur le court dans quelques heures pour y défier soit Steve Johnson, soit John Millman, avec une place en finale à la clé.

Comme souvent, Benoît Paire a été difficile à suivre vendredi. Brillant pour débreaker alors que son adversaire servait pour le gain du premier set à 5-4, solide pour virer en tête sur un ultime service-volée dans le tie-break (7-6(5)), il a aussi dilapidé son avantage en à peine 25 minutes, laissant Pablo Carreno Busta revenir totalement dans le match (7-6, 1-6). Très irrégulier au service (52 % de premières, 73 % de points gagnés derrière, 9 aces et 15 doubles fautes), le Français a néanmoins su se reconcentrer pour rafler la mise dans le dernier acte.

Alors qu’il avait fait appel au kiné pour une douleur à l’adducteur gauche, Paire s’est totalement remobilisé pour faire le break d’entrée dans le set décisif (7-6, 1-6, 6-3). Et il a tenu son avantage jusqu’au bout pour s’imposer pour la cinquième fois d’affilée contre l’Espagnol, quelque peu déboussolé par la tournure des événements. La question est désormais de savoir dans quel état se présentera l’Avignonnais sur le court dans quelques heures pour jouer son deuxième match de la journée et une place en finale.