Kyrgios, 26 ans et 81e joueur mondial, a indiqué qu'il souffrait depuis quelques temps d'une douleur au genou et préférait se reposer et se rétablir en prévision de l'US Open plutôt que d'aggraver sa blessure lors d'un tournoi de préparation.

"Je dois prendre soin de mon corps, et avec un Grand Chelem la semaine prochaine, je dois être plus prudent", a-t-il déclaré, lors d'une courte conférence de presse, qu'il a tenue debout avec un bandage au genou. "Alors que l'US Open approche, je trouvais que ça ne valait pas le coup de prendre le risque de potentiellement aggraver (ma blessure)", a-t-il expliqué.

"Je sais que beaucoup de tickets ont été vendus parce que j'étais à l'affiche et Andy aussi, mais au bout du compte, je dois prendre soin de mon corps", a-t-il ajouté, alors que des huées se sont fait entendre au Wake Forest Tennis Center, où se joue le tournoi, à l'annonce de son abandon.

Deux défaites en quelques heures pour Rubin

Kyrgios a été remplacé par le "lucky loser" américain Noah Rubin, repêché quelques minutes seulement après sa défaite en trois sets face au Français Lucas Pouille, 4-6, 7-6 (7-5), 6-2. Rubin s'est finalement incliné face à Andy Murray sur le score de 6-2, 6-0.

"Les 45 minutes qui ont précédé ce match ont été étranges", a déclaré l'Écossais, ancien N.1 mondial. "Je ne savais pas si j'allais jouer ce soir."

"Ils ont dit que je jouerais un qualifié et que je ne jouerais pas avant demain. Ensuite, ils ont dit que je jouerais contre un lucky loser. Donc mon adversaire a changé trois fois en 45 minutes", a détaillé Murray, actuellement 114e mondial.

Kyrgios sera bien là à Flushing

Quant à Kyrgios, il s'est voulu rassurant sur sa participation au prochain tournoi du Grand Chelem. "Je vais jouer l'US Open, c'est sûr à 100%. Ce n'est pas comme si je mettais un terme à ma saison ou quoi que ce soit", a insisté Kyrgios, qui a déjà renoncé cette année aux Jeux olympiques, en partie à cause de l'absence de spectateurs.

