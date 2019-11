Un gros duel pendant une moitié de manche… puis un véritable cavalier seul. Tour à tour patient puis offensif, Stéfanos Tsitsipas a dominé Alexander Zverev au Masters de Londres, en deux sets et un peu plus d’une heure de jeu (6-3, 6-2). Malgré un excellent niveau de jeu en début de match et un bon pourcentage de premières balles, Zverev a ensuite sombré et montré sa tête des mauvais jours. Tsitsipas, quant à lui, peut avoir le sourire : pour sa toute première participation au "Tournoi des Maîtres", il se qualifie dans le dernier carré avant même son dernier duel de poule prévu face à Rafael Nadal.

Que s’est-il passé dans la tête d’Alexander Zverev ce mercredi ? Conquérant et quasi intouchable face à Rafael Nadal lors de son entrée en lice, l’Allemand a cette fois .vécu un véritable calvaire face à Stéfanos Tsistipas. Le tenant du titre semblait pourtant dans d’excellentes dispositions. Dans les premiers jeux du match, c’est lui qui a donné le tempo du duel, poussant son adversaire à des jeux de services compliqués.

Le trou noir de Zverev

Puis… le trou noir. A 3-3, alors qu’il sert avec des balles neuves, l’Allemand a enchaîné les mauvais choix et a offert le break, puis la manche, à son adversaire. Un énorme passage à vide dont le natif de Hambourg ne se remettra pas. Très friable dès que sa première balle toussotait (seulement 28% de points marqués derrière son second service !), le 7e mondial a rapidement lâché l’affaire. Par moments, on a même retrouvé le Zverev du début de saison : tête basse, mine désabusée et incapable de se révolter.

Mais si le tenant du titre a déçu, aucun crédit ne doit être retiré à Stéfanos Tsitsipas. A seulement 21 ans, le Grec se comporte déjà comme un patron sur les plus grands court du monde. Inspiré sur ses engagements (8 aces, 86% de points gagnés derrière sa première balle), toujours prompt à prendre le filet derrière une attaque de coup droit, le Grec a asphyxié son adversaire à coup de prises de balles précoces et de quelques amorties bien masquées. Les rares fois où Zverev a osé prendre le filet d’assaut, Tsitsipas l’a puni par des passing tranchants.

Nadal est prévenu

Sans trembler, le 6e mondial a pris deux fois le service adverse dans la seconde manche pour s’assurer une victoire des plus tranquilles malgré un début de partie au couteau. Pour sa toute première participation au Masters, le premier Grec présent au "Tournoi des Maîtres" compte deux victoires en deux matchs et composte déjà son billet pour les demi-finales.

Surtout, le joueur de 21 ans semble s’améliorer sans cesse : sa palette technique est de plus en plus large et son jeu de jambes côté revers s’est aussi considérablement amélioré. Rafael Nadal, miraculé cet après-midi face à Daniil Medvedev et qui jouera sa qualification face au Grec lors de la dernière journée de poule, est prévenu.