Finale du Masters - Alexander Zverev défie un Novak Djokovic en quête du record de sacres de Federer

Le contexte

Un ogre face à un mort de faim. Novak Djokovic est le boulimique du moment qui a fait main basse sur le frigo. Alexander Zverev, lui, est l’affamé qui attend son tour en bavant devant le festin des autres. Mais à force de manger des miettes, l’Allemand a le ventre qui gargouille. Et il est peut-être arrivé ce moment où lui aussi aura le droit de soulever le couvercle. Pas de chance : celui qui tient la queue de la casserole est le chef cuisto du moment.

Novak Djokovic, c’est 39 victoires en 42 matches depuis son élimination en quarts de finale de Roland-Garros, 14 victoires de suite sur des joueurs du Top 10, une place de numéro un mondial qu’il est sûr de conserver jusque l’année prochaine, aucun set perdu cette semaine à Londres et une 7e finale de Masters à déguster. Copieux menu.

Du haut de sa 5e place mondiale, Alexander Zverev, lui, cuisinera sa toute première finale à Londres. Mais également sa toute première finale majeure tout court. A 21 ans, c’est tout à fait digeste. Après 3 titres en Masters 1000 bien relevés, il s’attaque à beaucoup plus épicé avec cette finale de Masters, où aucun joueur n’a réussi à dominer Federer et Djokovic avant de s’imposer. Tous les ingrédients sont donc réunis pour devenir le "Masters chef".

Alexander Zverev et Novak Djokovic lors du MastersGetty Images

Face-à-face : 2-1 Djokovic

Deux victoires à une pour le Serbe qui a battu l’Allemand deux fois cette saison : au Masters 1000 de Shanghai et en round robin au Masters. Deux victoires nettes en deux sets (6-2, 6-1 et 6-4, 6-1). Zverev a toutefois déjà eu la peau de Djokovic en finale : c’était lors de leur première confrontation en finale du Masters 1000 à Rome l’an passé (6-4, 6-3). C’était son tout premier sacre en M1000.

Le parcours

Novak Djokovic

Round robin, bat John Isner (6-4, 6-3)

Round robin, bat Alexander Zverev (6-4, 6-1)

Round robin, bat Marin Cilic (7-6, 6-2)

Demi-finale, bat Kevin Anderson (6-2, 6-2)

Alexander Zverev

Round robin, bat Marin Cilic (7-6, 7-6)

Round robin, battu par Novak Djokovic (6-4, 6-1)

Round robin, bat John Isner (7-6, 6-3)

Demi-finale, bat Roger Federer (7-5, 7-6)

Ils ont dit

Novak Djokovic

" J'ai très bien joué contre lui lors de la phase de groupes mais je ne pense qu'il a joué son meilleur tennis ce jour-là. Il a réalisé un grand match face à Roger. Je vais devoir me battre jusqu'au dernier point. Que le meilleur gagne. "

Alexander Zverev

" Actuellement, Novak est le meilleur joueur du monde. Il est très difficile à battre. Il n'a quasiment pas perdu un match depuis six mois. Il joue un tennis incroyable. Il faut vraiment jouer son meilleur tennis pour avoir une chance contre lui. "

Les chiffres à connaître

6 - Vainqueur du Masters à cinq reprises dans sa carrière (2008, 2012, 2013, 2014, 2015), Novak Djokovic peut égaler le record de sacres dans l'épreuve de Roger Federer (6 titres) en cas de succès en finale

0 - Vainqueur de ses quatre rencontres disputées à Londres cette année, Novak Djokovic n'a toujours pas été breaké du tournoi. Le Serbe a servi à 36 reprises et il n'a dû sauver que deux balles de break contre… Alexander Zverev lors de son deuxième match.

14 - En battant Kevin Anderson en demi-finale, Djokovic a signé son quatorzième succès de rang face à un membre du Top 10. Sa série a débuté après son succès face à Rafael Nadal en demie de Wimbledon.

7 - Battre des joueurs du Top 10 était devenu une denrée rare pour Alexander Zverev. En signant trois succès face à des membres du Top 10 à Londres, l'Allemand a grandement amélioré sa feuille de route (qui compte désormais sept succès). Cette saison, il n'avait battu des membres du Top 10 que lors de deux tournois : à Madrid (Isner, Thiem) et à Rome (Goffin, Cilic).

22 - C'est le nombre d'années sans joueur allemand en finale du Masters. Alexander Zverev succède donc à Boris Becker huit fois finaliste de l'épreuve (3 titres : en 1988, 1992, 1995) dont une dernière en 1996. Petit clin d'œil, Becker avait remporté son premier Masters en 1988 face à Ivan Lendl à l'âge de 21 ans. Zverev a le même âge que son compatriote. Et il est coaché par un certain Ivan Lendl.

Alexander Zverev lors du MastersGetty Images

Notre avis

Novak Djokovic a reconnu avoir disputé son meilleur match de la semaine face à Kevin Anderson. En mode mur samedi, le Serbe a montré un niveau de jeu monstrueux lors de sa demi-finale. C'est sa lecture du service d'Anderson qui a fait merveille. Un double problème va se poser pour Zverev dimanche : il devra servir aussi bien que face à Federer, tout en devant se faire à l'idée que ses premières ne pourraient pas suffire pour gêner le n°1 mondial. Dans le jeu, il devra être aussi agressif que face au Suisse. Pour battre Djokovic, c'est la clé : il faut l'agresser, ne pas lui laisser de temps et prendre des risques. Un combo explosif.

Zverev a le tennis pour le faire, mais pourra-t-il tenir physiquement et psychologiquement ? Sa demi-finale perdue à Shanghai et son premier match du tournoi face au Serbe laissent penser qu'il n'a pas encore les clés pour le battre à armes égales sur dur et surtout en indoor. Un petit défaut à exploiter : le coup droit long de ligne de Djokovic n'a pas offert totalement satisfaction cette semaine. Tout bon soit-il, Zverev devra appliquer son plan à la perfection. Notre pronostic : Djokovic en deux sets. Si Zverev emmène le n°1 mondial en trois sets, il aura réussi sa finale. S'il le bat, ce sera à considérer comme un véritable acte de naissance.