Le sprint final vers le Masters est lancé, les Bleus restent à quai

La course pour le Masters est dans toutes les têtes. A deux semaines de la fin de la saison officielle qui s'effectuera au Rolex Paris Masters à Bercy, il reste encore officiellement trois strapontins à distribuer pour l'02 Arena de Londres afin de compléter un plateau déjà composé de Rafael Nadal, Novak Djokovic, Juan Martin del Potro, Roger Federer et Alexander Zverev.

Pour le moment, c'est Marin Cilic, Kevin Anderson et Dominic Thiem qui tiennent la corde pour le tournoi des maîtres. Mais John Isner, actuel 9e du classement Race, est à prendre en compte car la présence de Juan Martin del Potro, victime d'une fracture à la rotule du genou droit, est très incertaine - voire impossible - pour le tournoi des maîtres.

Pour les Français, c'est en revanche terminé. La défaite de Richard Gasquet en demi-finale du tournoi d'Anvers a enlevé les derniers minces espoirs de revoir un Tricolore à Londres. Cela fera une deuxième année consécutive qu'aucun tricolore ne disputera pas le Masters.

Le classement Race du 22 octobre 2018

1. Rafael Nadal 7480 points 5 titres : Masters 1000 Monte-Carlo, ATP 500 Barcelone, Masters 1000 Rome, Roland-Garros, Masters 1000 Toronto 2. Novak Djokovic 7445 4 titres : Wimbledon, Masters 1000 Cincinnati, US Open, Masters 1000 Shanghai 3. Juan Martin Del Potro 5300 2 titres : ATP 500 Acapulco, Masters 1000 Indian Wells 4. Roger Federer 5160 3 titres : Open d'Australie, ATP 500 Rotterdam, ATP 250 Stuttgart 5. Alexander Zverev 4770 3 titres : ATP 250 Munich, Masters 1000 Madrid, ATP 500 Washington 6. Marin Cilic 3825 1 titre : ATP 500 Queen's 7. Kevin Anderson 3720 1 titre : ATP 250 Long Island 8. Dominic Thiem 3535 2 titres : ATP 250 Buenos Aires, ATP 250 Lyon 9. John Isner / +1 3020 2 titres : Masters 1000 Miami, ATP 250 Atlanta 10. Kei Nishikori / -1 3000

Ils sont qualifiés pour le Masters

1. Rafael Nadal

2. Novak Djokovic

3. Juan Martin del Potro

4. Roger Federer

5. Alexander Zverev

Les mieux placés pour se qualifier pour le Masters

6. Marin Cilic : 3825 points (engagé cette semaine à Bâle)

7. Kevin Anderson : 3720 (engagé cette semaine à Vienne)

8. Dominic Thiem : 3535 (engagé cette semaine à Vienne)

9. John Isner : 3020 (engagé cette semaine à Vienne)

10. Kei Nishikori : 3000 (engagé cette semaine à Vienne)

11. Borna Coric : 2300 (engagé cette semaine à Vienne)

12. Fabio Fognini : 2225 (engagé cette semaine à Vienne)

13. Kyle Edmund : 2150 (engagé cette semaine à Vienne)

14. Stefanos Tsitsipas : 2085 (engagé cette semaine à Bâle)

15. Karen Khachanov : 1835 (engagé cette semaine à Vienne)

Trois hommes sont proches de compléter le plateau : Marin Cilic, Kevin Anderson et Dominic Thiem. Engagé à Bâle, Cilic est le seul à pouvoir assurer sa présence à Londres cette semaine. Obligé de marquer 405 points pour valider, il lui faudra remporter le titre sur les terres de Roger Federer. Pour Kevin Anderson, il faudra inscrire 510 points. Dominic Thiem doit encore grappiller 695 points.

Si Cilic, Anderson et Thiem semblent avoir une marge intéressante sur Isner, le premier non-qualifié (805, 700 et 515 points), la 9e place de l'Américain va attirer toutes les convoitises. Six hommes : Kei Nishikori, Borna Coric, Fabio Fognini, Kyle Edmund, Stefanos Tsitsipas et Karen Khachanov sont les mieux placés pour aller surprendre le géant. A ce petit jeu, Nishikori, 3000 points au compteur, part avec un avantage conséquent sur le reste de la meute. Son avance sur Coric, son poursuivant direct, est de 700 points.

C'est à Vienne que ça va se passer. Le tournoi autrichien va accueillir cette semaine huit des dix prétendants au Masters. Parmi les poursuivants, seul Stefanos Tsitsipas s'est inscrit à Bâle. Vainqueur de son premier titre ATP à Stockholm, le Grec est l'invité surprise de ce sprint final. Kyle Edmund, vainqueurs à Anvers et Karen Khachnov, titré à Moscou, ont eux aussi fait optimiser leur sacre pour se donner un petit espoir. Ce sera très compliqué, mais l'espoir fait vivre.

Karen KhachanovGetty Images

Les leaders à la Race

1er janvier : Luckas Lacko

8 janvier : Gaël Monfils, Nick Kyrgios, Gilles Simon

15 janvier : Daniil Medvedev

29 janvier : Roger Federer

21 mai : Alexander Zverev

Depuis le 11 juin : Rafael Nadal

Le classement Race des Français

26. Richard Gasquet - 1490 points

28. Gaël Monfils - 1310 points

30. Gilles Simon - 1255 points

32. Lucas Pouille - 1200 points

41. Jérémy Chardy - 1040 points