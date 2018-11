Pour la forme, Novak Djokovic domine Marin Cilic et boucle la phase de poules invaincu

Novak Djokovic termine invaincu la phase de poules du Masters de Londres. Ce vendredi soir dans l’enceinte de l’O2 Arena, le n°1 mondial s’est imposé en deux manches et 1h35 de jeu face à Marin Cilic (7-6(7), 6-2). Déjà qualifié et assuré de la première place du groupe Guga Kuerten, le Serbe a tenu à finir sur une victoire et s’est montré intraitable au service pour dominer le Croate. Il a remporté 31 points de suite sur sa mise en jeu entre le premier et le deuxième set ! De quoi lui donner de la confiance avant de défier Kevin Anderson samedi en demi-finale.

