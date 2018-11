Federer-Zverev et Djokovic-Anderson : petit goût de retrouvailles dans le dernier carré du Masters

Comme on se retrouve. Après le succès net et sans bavure d’Alexander Zverev face à John Isner (7-6(5), 6-3) lors de leur dernière rencontre de la phase de groupes, vendredi après-midi à l’O2 Arena, la composition des demi-finales de cette édition 2018 du Masters n’a plus aucun secret. Assuré d’être qualifié et deuxième de sa poule après son victoire en deux sets, l’Allemand affrontera Roger Federer lors de la première demi-finale, samedi (15h). A 21 ans, il est le plus jeune qualifié pour le dernier carré depuis 2009 et Juan Martin del Potro. Il est surtout le successeur de Rainer Schüttler, dernier joueur allemand à s'être hissé dans le dernier carré du Masters lors de l'édition 2003 (défaite face à Andre Agassi : 5-7, 6-0, 6-4).

Voir Federer et Zverev en découdre au Masters, ce n’est pas une première. Les deux hommes avaient déjà croisé le fer la saison dernière lors de la phase de groupes. Federer avait gagné ce premier duel, non sans mal, en trois manches (7-6(6)), 5-7, 6-1) après 2h12 de combat. Ce sixième choc entre les deux joueurs - Federer mène 3 succès 2 -, le premier de l'année 2018, vaudra une place en finale du tournoi des maîtres. Federer, présent dans le dernier carré pour la quinzième fois en seize participations (un record évidemment), visera une onzième finale. Pour Zverev, plus habile en format deux sets gagnants avec ses trois titres en Masters 1000, ce sera une première en cas de succès.

Djokovic et Anderson remettent ça à Londres

L’autre demie entre Novak Djokovic et Kevin Anderson sera marquée du sceau du souvenir. Déjà opposés à Londres cette saison lors de la finale de Wimbledon, remportée en trois manches par le Serbe (6-2, 6-2, 7-6(3)), les deux hommes vont se retrouver une deuxième fois pour un match à gros enjeu dans la capitale du Royaume-Uni samedi soir (21h00). Ce sera une première au Masters, vu que le Sud-Africain n’avait jamais mis les pieds dans cette compétition avant cette année. Depuis Wimbledon, les deux membres du Top 10 se sont joués deux fois : à la Laver Cup pour du beurre (succès d'Anderson au super tie-break : 6-7(5), 7-6, 10-6) et à Shanghai en quarts de finale où Djokovic a confirmé sa domination (7-6(1), 6-3).

Anderson devra renverser la table lors de ce duel. Battu à sept reprises en huit confrontations par le Serbe, le 6e joueur mondial part de loin pour espérer battre son rival dans son jardin (quatre titres sur cinq remportés à Londres entre 2012 et 2015). Plutôt à l’aise sur la surface depuis le début du tournoi, le natif de Johannesbourg pourra compter sur deux facteurs pour espérer entrevoir la qualification : le match à venir de Djokovic face à Cilic vendredi soir (21h00) et ce fameux petit virus que traîne le n°1 mondial depuis le début de la semaine. On se raccroche à ce qu'on peut.