Ne jamais enterrer Rafael Nadal. Même au plus mal, l’Espagnol a toujours cet instinct de survie qui le caractérise. Daniil Medvedev l’a encore appris à ses dépens ce mercredi au terme d’un match au scenario encore incroyable. Après une finale de l’US Open déjà mémorable, les deux hommes ont offert un sacré suspense à l’O2 Arena. Dominé, malmené et complètement hors du coup dans le dernier set, Nadal a trouvé les ressources nécessaires pour effacer une balle de match à 1-5 et lancer une remontada inespérée (6-7, 6-3, 7-6). Le voilà relancé dans ce Masters. Inespéré au vu de ce match.

L’histoire dira si Rafael Nadal a sauvé ou non ce mercredi 13 novembre sa place de numéro 1 mondial. Mais une chose est sûre, ce duel contre Daniil Medvedev renforcera la légende du Majorquin. Si ces retrouvailles entre les deux hommes n’ont pas atteint les sommets qualitatifs de leur finale épique à l’US Open, loin s’en faut, elles ont montré à quel point l’Espagnol restait le guerrier ultime du circuit. Plutôt inférieur dans le jeu à son adversaire, surtout dans la manche finale, il ne doit sa survie dans ce tournoi qu’à sa force mentale et aux failles dans ce domaine du Russe.

Vidéo - Un sacré rallye, déjà, et le dernier mot pour Nadal 01:10

