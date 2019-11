Vous n’aimez pas les mathématiques ou les considérations arithmétiques trop poussées ? Rassurez-vous, la course pour la place de numéro 1 mondial s’est considérablement simplifiée en l’espace de 24 heures. Rafael Nadal et Novak Djokovic sont toujours à la lutte, mais la donne a clairement changé. Au soir de cette deuxième journée de phase de poules, l’Espagnol, vainqueur sur le fil de Daniil Medvedev, et le Serbe, défait par Dominic Thiem, ont emmagasiné 200 points chacun. Et ce statu quo bénéficie bien sûr au premier cité qui compte donc toujours virtuellement 640 longueurs d’avance sur son rival au classement.

Pour espérer reconquérir le trône, Djokovic doit désormais forcément remporter le tournoi. Ainsi, même si Nadal s’inclinait lors de son 3e match de groupe et était éliminé avant les demi-finales, une finale ne suffirait pas au Serbe qui n’aurait accumulé que 600 points supplémentaires, insuffisant donc par rapport aux 640 requis. Et le sacre pourrait d’ailleurs ne pas suffire, car si Nadal lui fait face en finale après avoir gagné deux matches en poule, le "Djoker" n’aurait pris que 500 unités de plus que le Majorquin.

Federer peut sacrer Nadal

S’il avait repris son destin en main après la première journée, Djokovic a, à nouveau, perdu les clés. "Nadal est en meilleure position, mais après avoir gagné Paris-Bercy, je me suis donné de bonnes chances. Bien sûr, ça ne dépend pas seulement de moi", confiait le numéro 2 mondial avant même le début du Masters. Ces propos sont donc plus que jamais d’actualité. Et l’affaire pourrait même être réglée dès jeudi, car un rendez-vous déterminant l’attend face à Roger Federer.

En cas de défaite, le natif de Belgrade dirait adieu à ce Masters et à son rêve d’égaler le record de Pete Sampras (numéro 1 mondial en fin de saison à six reprises), du moins pour cette année. Son rival suisse, qui a terminé cinq saisons sur le trône comme lui, pourrait ainsi l’empêcher de le dépasser. C’est donc un 49e duel à fort enjeu qui s’annonce dans l’O2 Arena de Londres.