Comme l’an passé, l’imposant trophée du Masters sera soulevé par de nouvelles mains. A l’instar de Stéfanos Tsitsipas plus tôt dans la journée, Dominic Thiem s’est qualifié pour sa première finale dans cette compétition. Sans être flamboyant face à un Alexander Zverev jouant de plus en plus "'petit bras" au fil des jeux, l’Autrichien s’est imposé en 1h34 et un break dans chaque manche pour boucler l’affaire 7-5, 6-3.

Pourtant, l’Allemand a d’abord été dominateur. Faisant parler la foudre en première balle, il s’est promené sur son service. Jusqu’à 4-4; il affichait 87 % de premières balles passées. Soit 20 réussies sur 23 tentées. Thiem, lui, n’atteignait même pas les 50 %. Résultat, l’escogriffe allemand s’est procuré les premières balles de break. Une à 1-1, une autre à 2-2. En vain. Accumulant les erreurs évitables sur le second service de l’Autrichien, le 7e joueur mondial a fait grandir sa frustration, petit à petit. Jusqu’à ne plus pouvoir la contenir.

A 4-3, 15-15 contre lui, il a explosé en adressant quelques mots plein de colère à son clan dans la foulée d'un coup droit manqué. Le doute était venu s’implanter dans son crâne. Au point de gangrener tous les secteurs de son jeu. A l’échange, sa qualité de frappe a chuté. Mais le surnommé "Sascha" a tenu grâce à la qualité de son engagement. Un temps. Quand la tension s’est accentuée, ce point fort s’est lui aussi trouvé affecté.

Plus d'informations à suivre...