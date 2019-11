Deux jours après sa défaite d'entrée face à Dominic Thiem, Roger Federer a relevé la tête lors du tournoi des Maîtres face à Matteo Berrettini, en dominant l'Italien en deux sets (7-6, 6-3). Après un premier set accroché, le Suisse s'est montré plus solide pour faire la différence, avant que Berrettini ne craque dans la deuxième manche. Ce second revers en autant de matches annihile quasiment les chances de qualification du numéro 8 mondial pour les demi-finales, alors que Federer jouera un match décisif face à Novak Djokovic.

Contrairement à leur premier affrontement, à Wimbledon en juillet, Roger Federer (victoire du Suisse 6-1, 6-2, 6-2 en 16e) n'a pas survolé sa rencontre face à Matteo Berrettini. Mais face au récent demi-finaliste de l'US Open, le Suisse l'a emporté au métier, faisant preuve de beaucoup plus de justesse et de tranchant que son adversaire dans les moments chauds. L'apprentissage continue pour l'Italien, plus libéré que lors de sa déroute (défaite 6-2, 6-1), face à Novak Djokovic dimanche, mais encore trop juste et pas assez régulier pour espérer mieux.

Berrettini a pêché par manque d'expérience

Il a pourtant fallu attendre pour voir l'homme aux 20 titres majeurs se détacher, dans une rencontre longtemps sans saveur. Solides au service, les deux joueurs n'ont jamais été mis en difficulté sur leur mise en jeu, enchaînant les points où l'on dépassait rarement les 4 échanges. Federer a mis plus de 30 minutes à se procurer sa première balle de break (et de set) de la partie à 6-5, mais Berrettini a tenu pour obtenir le tie-break, où il a craqué, à l'image de cette double faute commise à 4-2 alors qu'il avait déjà un mini-break de retard.

Vidéo - Federer-Berrettini, l'entraînement au lob parfait 00:51

Federer, encore un peu en dedans ce mardi, en a profité pour se détacher, et il a enchaîné d'emblée lors de la deuxième manche pour s'envoler vers la victoire, notamment sur un de ses rares revers long de ligne du jour. Berrettini pourra regretter son manque de précision (27 fautes directes), qui lui a coûté le break d'entrée. Dès lors, Federer a serré le jeu, il a continué ses montées au filet tranchantes (11/18), pour faire la course en tête.

Et même lorsque que le protégé de Vincenzo Santopadre s'est procuré 3 balles de débreak à 4-3 contre lui, c'est bien Federer qui a élevé son niveau de jeu pour décrocher sa 58e victoire aux Masters. Un succès qui fait du bien pour le numéro 3 mondial, même s'il faudra certainement faire beaucoup mieux face à Novak Djokovic, pour espérer ne pas manquer le dernier carré.