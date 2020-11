On connaît désormais les demi-finales de ce dernier Masters londonien. Le numéro un mondial, Novak Djokovic, sera bien au rendez-vous et complète le carré magique. Solide vainqueur d’Alexander Zverev en 1h36 (6-3, 7-6), le Serbe rejoint ainsi Rafael Nadal, Dominic Thiem et Daniil Medvedev. Soit ses trois poursuivants au classement ATP. Vainqueur en 2018 et demi-finaliste en 2019, Zverev reste à quai et pourra toujours regretter son irrégularité. Opposé à Thiem demain, Djokovic retrouvera un joueur qui l’a malmené (et battu) en poules l’année dernière.