"Alors, oui, il y a eu des fautes, quelques hésitations, mais globalement, on peut retenir cette intensité. On les a vu essoufflés très rapidement, il y a eu des échanges très longs et monstrueux", abonde Di Pasquale. Un rallye de 29 coups a notamment donné le ton dès le troisième jeu. Et c’est Medvedev qui a eu le dernier mot, repoussant au passage une balle de (nouveau) break et ne perdant plus son engagement de tout le reste du match.