Dominic Thiem + Novak Djokovic + Masters = bonheur. Un an après leur formidable duel en phase de poules, l'Autrichien et le Serbe ont encore servi un classique samedi dans une demi-finale à nouveau épique, peut-être un peu moins époustouflante en qualité de jeu que leur rencontre de 2019, mais si intense et acharnée qu'elle fera date elle aussi. Thiem a eu besoin de trois sets, presque trois heures et de six balles de match pour venir à bout du numéro un mondial (7-5, 6-7, 7-6) à l'O² Arena. Il disputera dimanche sa deuxième finale consécutive à Londres.