"Je suis plutôt partisan des matchs en deux sets gagnants, partout, a déclaré le Serbe. Les tournois du Grand Chelem ont une longue tradition, une longue histoire, je ne sais pas s’il y a une chance de changer cela. Mais oui, je suis partisan des rencontres au meilleur des trois manches." Un point de vue opposé à celui précédemment exposé par Rafael Nadal, notamment : "Je suis contre la suppression des matches en cinq sets, ils font partie de l’histoire de notre sport. En cinq sets il faut être plus solide, plus longtemps, être le plus fort physiquement et mentalement."