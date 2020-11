Tennis

VIDEO - Tennis, Masters : Thiem et Medvedev plus proches que jamais de Federer, Nadal et Djokovic

ATP FINALS - Dans l'émission Eurosport Tennis Club, Arnaud Di Pasquale a vanté les mérites et les progrès de Dominic Thiem et Daniil Medvedev. Selon lui, les deux hommes sont plus que jamais proches de l'historique "Big Three" (Federer, Nadal et Djokovic).

00:00:48, 318 vues, il y a 8 heures