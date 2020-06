Auger-Aliassime : "Ce qui m'attriste, c'est que la police devrait montrer l'exemple"

Alors que les émeutes font rage dans plusieurs villes des Etats-Unis après la mort de l'Afro-Américain George Floyd lors d'une arrestation, de nombreux sportifs prennent la parole pour s'élever contre le racisme ordinaire. Le joueur de tennis Félix Auger-Aliassime en fait partie et a ainsi raconté une anecdote le concernant personnellement puisque son père en a été la victime.

Félix Auger-Aliassime est un jeune sportif engagé. Il l'a prouvé voici quelques mois par son engagement dans le financement de l'éducation au Togo, le pays d'origine de son père. Et mardi, le Canadien de 19 ans a fait aussi entendre sa voix dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux sur le racisme. Alors que les émeutes se multiplient dans plusieurs villes américaines après la mort de l'Afro-Américain George Floyd lors d'une arrestation le 25 mai dernier, Auger-Aliassime a souhaité illustrer le problème en partageant son expérience personnelle, ou plutôt celle dont a été victime son père.

"Mon père possède un immeuble d'appartements à Québec au Canada. Et un jour, alors qu'il rentre à la maison en voiture, il s'aperçoit qu'une voiture de police le suit et il trouve ça bizarre. Donc il tourne à droite, puis à gauche, puis à droite encore et fait le tour du pâté de maison, et la voiture continue à le suivre. Il finit par s'arrêter sur le bas-côté, la voiture de police s'arrête derrière lui, lui fait des appels de phares et une policière sort de la voiture pour toquer à sa fenêtre", raconte le jeune Canadien, avant d'en venir au fait.

"Nous avons fait beaucoup de progrès, mais le chemin est encore long vers l'égalité"

"Mon père dit alors : 'Désolé, est-ce que j'ai commis un délit ou une infraction ?' Elle lui répond : 'Non, non.' Il lui demande alors : 'Pourquoi est-ce que vous m'arrêtez ?' Et elle finit par lui faire comprendre que c'est plutôt rare de voir des gens de couleur conduire ce genre de véhicule dans le voisinage. Donc elle dit en fait à mon père que le fait qu'il soit Afro-Américain et qu'il conduise une Mercedes peut entraîner ce genre de contrôle. Donc mon père s'interroge : 'Est-ce que quelqu'un a signalé une voiture volée ?' Et elle lui répond : 'Non, c'est juste une vérification'", ajoute Auger-Aliassime.

Si l'incident ne s'est pas ensuite envenimé et qu'aucune violence n'a été constatée, le jeune joueur y voit un exemple parmi d'autres de discrimination. "Tout s'est bien terminé, de manière apaisée, mais ce genre d'événements créent une frustration qui s'accumule et peut mener au drame que nous constatons ces derniers jours avec George Floyd. Les gens doivent en être conscients, réaliser que ça n'arrive pas qu'aux autres. (...) Nous avons fait beaucoup de progrès mais le chemin est encore long vers l'égalité. Et ce qui m'attriste aussi, c'est que cette tragédie a été causée par des gens qui devraient montrer l'exemple. Les policiers, comme les enseignants, les professeurs et les docteurs devraient montrer l'exemple et ne pas avoir de préjugés", a-t-il estimé.

A pas encore 20 ans, Auger-Aliassime confirme qu'au-delà de son ascension précoce sur les courts de tennis du monde entier, il fait aussi preuve d'une belle maturité quand il s'agit d'aborder d'autres sujets. En se gardant bien de faire des généralités, il espère ainsi donner à réfléchir.

