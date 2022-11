Ça fait vraiment chaud au coeur, s'est-elle réjouie C'est quelque chose d'assez nouveau, d'autant que je n'ai pas pu prendre trop de recul par rapport à tout ce qui vient de se passer. Mais quand le speaker a annoncé mon palmarès, ça m'a fait un peu bizarre (sourire) et énormément plaisir d'entendre la réaction du public. Vraiment, ça représente beaucoup." Caroline Garcia vit une autre vie depuis une semaine. Sa fabuleuse victoire au Masters dimanche dernier a changé bien des choses. Pour elle et pour les autres. La Lyonnaise a pu le mesurer samedi au Portel, au moment de défier Lesley Kerkhove dans la Billie Jean King Cup. ", s'est-elle réjouie auprès de L'Equipe ."

Ad

J'étais contente de retrouver les copines de l'équipe de France et, dès que je suis arrivée, je voulais récupérer pour pouvoir les aider sur le court en apportant un point, a-t-elle expliqué. J'ai essayé de mettre le Masters de côté le plus rapidement possible pour me concentrer sur la Billie Jean King Cup qui était un nouveau challenge." C'est mérité. Garcia aurait pu mettre un terme à sa saison sur son triomphe à Fort Worth. Personne ne lui en aurait voulu, et son forfait vendredi pour le premier match des Bleues face aux Néerlandaises semblait bien légitime. Mais elle tenait à être de la partie. ", a-t-elle expliqué.

Billie Jean King Cup Garcia valide le maintien des Bleues IL Y A 4 HEURES

Elle a parfaitement assuré cette transition en cette fin de saison où tout lui réussit. Victorieuse de Kerkhove en deux petits sets (6-2, 6-3), Garcia a maîtrisé son sujet sur le court pour apporter le point du maintien à la France. "Il fallait être présente du premier au dernier point et c'était une chance d'avoir pu jouer ce match devant le public français, a-t-elle jugé. Avec toutes les émotions positives que j'ai ressenties, je n'ai pas eu besoin d'aller chercher bien loin l'énergie de jouer. En sachant que les filles étaient super prêtes, avec l'ambiance du public, je n'avais qu'une envie, c'était de participer."

"Un engouement assez incroyable"

L'accueil reçu lui a donné un aperçu des répercussions de son sacre au Masters. Même si Garcia commence seulement à mesurer la portée de son exploit. "J'ai vu que j'avais tellement de messages que mon WhatsApp a planté pendant deux jours (rires), a-t-elle dit en riant. Je pense que je ne réalise pas trop car je suis passée de l'excitation du Masters aux États-Unis à l'équipe de France où on vit un peu en groupe fermé, pas reclus mais presque. On verra comment ça se passera la semaine prochaine, mais j'ai pu voir qu'il y avait un engouement assez incroyable et ça m'a fait chaud au coeur."

Garcia ne pouvait pas mieux boucler sa saison. Elle peut désormais prendre un repos bien mérité avant d'aborder une année 2023 où elle sera très attendue. "Je ne me suis pas encore projetée vers la préparation, a-t-elle reconnu. Il va d'abord y avoir des vacances pour digérer toute la saison qui a été intense physiquement et mentalement. Surtout la fin de saison, avec de longs voyages et de gros enchaînements comme cette semaine. Donc, surtout des vacances et après on attaquera la préparation foncière avant de partir en Australie." L'heure est désormais venue pour elle de savourer cette délicieuse fin d'année.

"Depuis mi-juin, Garcia a un rythme de n°1 mondiale, mais son équilibre reste fragile"

Billie Jean King Cup Cornet n'a pas traîné, Parry a doublé la mise HIER À 15:36