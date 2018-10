Blessé, David Goffin met un terme à sa saison

Le circuit ATP vient de faire une victime de plus. David Goffin, touché au coude droit, a décidé de tirer un trait sur toute la fin de saison 2018 afin de prendre le temps de se soigner pour revenir à 100% l'année prochaine. Il l'a annoncé mercredi dans un communiqué publié sur son compte Twitter. Il aura donc disputé son dernier match de l'année la semaine dernière, à Shenzhen, face à Andy Murray.

Ce n'est pas une grande surprise. David Goffin avait déjà annoncé son forfait pour le tournoi de Tokyo, cette semaine, et le Masters 1000 de Shanghai la semaine suivante. Le Liégeois a évoqué une "intense douleur au coude droit." "Cette douleur est apparue il y a déjà plusieurs semaines et elle s'est récemment aggravée, a-t-il expliqué. J'ai maintenant plus d'informations sur cette blessure qui s'avère être un oedème osseux. J'ai besoin d'au moins un mois pour récupérer, c'est pourquoi je suis triste d'annoncer que je dois mettre un terme à ma saison".

David GoffinGetty Images

Glissade à venir

C'est un gros coup dur pour Goffin, qui avait de gros points à défendre en cette fin d'année. L'automne 2017 avait été fructueux pour lui. Vainqueur à Tokyo, demi-finaliste à Bâle et surtout finaliste du Masters de Londres, il avait au total 1625 points à défendre sur les mois d'octobre et novembre. Actuellement 11e au classement ATP (et 12e à la Race), il est donc assuré de glisser dans la hiérarchie. Il devrait finir 2018 aux alentours de la 20e place.

Mais l'essentiel est ailleurs pour lui. L'objectif est de se débarrasser complètement de sa blessure et de ses douleurs pour pouvoir jouer sereinement l'an prochain. Cette saison, il n'aura disputé que 44 matches, en raison de blessures diverses et n'aura pas atteint la moindre finale. "J'ai besoin de me reposer et de me soigner correctement dans l'espoir de commencer au plus vite ma préparation pour la saison prochaine", a-t-il ajouté.

La saison 2018 de David Goffin

44 matches : 28 victoires, 16 défaites

Aucun titre

Aucune finale

4 demi-finales : Montpellier, Rotterdam, Barcelone, Cincinnati

Open d'Australie : 2e tour

Roland-Garros : 8e de finale

Wimbledon : 1er tour

US Open : 8e de finale