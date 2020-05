"C'est un pas dans la bonne direction" : Murray soutient l'idée d'une fusion ATP/WTA

Andy Murray during the Press conference

Au cours d'une interview croisée avec Billie Jean King sur CNN vendredi, Andy Murray a donné son avis sur une éventuelle fusion entre l'ATP et la WTA, un projet relancé par un tweet de Roger Federer voici quelques jours. L'Ecossais espère que l'idée aboutira, mais il estime qu'il faudra encore du temps pour changer les mentalités.

Andy Murray n'avait pas fait connaître sa position sur le sujet jusqu'ici. Mais elle ne faisait guère de doute. Engagé sur le sujet de l'égalité hommes-femmes, l'Ecossais avait fait beaucoup parler en engageant Amélie Mauresmo comme coach en 2014. Il s'est logiquement dit en faveur d'une éventuelle fusion entre l'ATP et la WTA alors que le tennis traverse actuellement une crise économique à cause de l'arrêt des circuits dû à la pandémie de coronavirus.

Au cours d'un entretien croisé avec Billie Jean King diffusé vendredi sur CNN, il a donc soutenu le projet relancé par un tweet de Roger Federer voici quelques jours. "Je pense que c'est très bien si davantage de joueurs voient cette éventuelle fusion comme une chose positive. Dans notre sport, et c'est assez unique, les femmes et les hommes jouent ensemble les plus grands événements. Nous avons aussi des 'prize money' équivalents et je trouve que c'est fantastique et très attrayant pour les sponsors et le public", a ainsi estimé Murray. "Il y aura évidemment des obstacles à surmonter, mais je pense que c'est vraiment un pas dans la bonne direction de lancer ces discussions", a-t-il ajouté.

Tennis Fusion ATP/WTA : Les 5 questions qui se posent après la sortie de Federer 23/04/2020 À 06:02

Il ne faut pas voir cette fusion ATP/WTA que d'un point de vue masculin

A l'origine de la création de la WTA en 1973 et connue pour ses combats pour l'égalité hommes-femmes, Billie Jean King s'est réjouie de l'engagement des Federer, Nadal et Murray entre autres. "Quand les cadors du circuit masculin parlent, les gens écoutent. Le tennis peut se développer à la sortie de cette crise. Mais nous devons comprendre qu'il faut rester unis, parce que nous ne sommes en compétition les uns contre les autres, mais contre les autres sports et divertissements", a-t-elle considéré.

Play Icon WATCH "La fusion ATP/WTA n'est pas le projet de Federer, il y a eu des discussions en coulisses" 00:02:43

Invité à partager son expérience sur le sujet, Murray a toutefois mis en garde contre un optimisme démesuré. Cette potentielle fusion ATP/WTA ne fait pas l'unanimité. "J'ai parlé à plusieurs joueurs qui n'étaient pas contents que leurs collègues joueuses bénéficient du même 'prize money'. Je leur ai dit : 'Préféreriez-vous qu'il n'y ait pas d'augmentations des 'prize money' du tout ?' Ils m'ont dit : 'Oui, à vrai dire.' Vous avez affaire à ce genre de mentalités quand vous parlez de ces sujets : des joueurs qui préféreraient gagner moins, du moment que les joueuses ne gagnent pas autant qu'eux. Donc ce sera un défi."

Enfin s'il y a fusion, Murray ne l'envisage que si les joueuses auront leur mot à dire dans les prises de décisions collectives. "Il ne faut pas voir ce projet que d'un point de vue masculin. Quasiment tous ceux qui décident de l'avenir de notre sport sont des hommes. Il faut que des femmes accèdent à ces postes pour que toutes les voix soient entendues", a-t-il plaidé. L'Ecossais persiste et signe : si être féministe signifie se battre pour que les femmes soient traitées comme les hommes, alors il l'est.

Tennis Ljubicic : "Il aura 40 ans l'année prochaine, mais Roger n'a pas parlé de retraite" IL Y A 6 HEURES