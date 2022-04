Madrid : l'idole Nadal donne la leçon

Tournoi : Mutua Madrid Open

Tour : 2e tour

Adversaire : Rafael Nadal

Date : 5 mai 2021

Défaite 6-1, 6-2

Un anniversaire doux-amer. Le jour même de ses 18 ans, comme si le destin en avait ainsi décidé, Carlos Alcaraz défie son idole Rafael Nadal. Déjà annoncé par certains comme l'héritier du Majorquin tant il se distingue par sa précocité au plus haut niveau, il a l'occasion de montrer à quel point les comparaisons sont justifiées dans une Caja Magica comble et plus qu'intriguée. Malgré un break concédé d'entrée, il donne un vrai aperçu de son potentiel sur certaines séquences comme dans le troisième jeu où sa défense acharnée, mais vaine, fait se lever les spectateurs.

Sur ce point spectaculaire, Alcaraz met ses abdominaux au supplice. Pas du genre à se plaindre, le gamin grimace, reçoit quelques soins et repart au combat, mais moins vaillant. Rendu nerveux par l'occasion - qui ne l'aurait pas été ? -, il surjoue quelque peu comme tant d'autres avant lui face à Nadal. Résultat : 28 fautes directes et trois petits jeux marqués en 1h17. Reste que "Carlitos" ne lâche rien jusqu'au bout puisqu'il breake quand même le "Taureau de Manacor" et sauve deux balles de match. Tout sourire au moment de poser avec un gâteau d'anniversaire aux côtés de son glorieux aîné, il mesure tout le chemin qu'il lui reste à parcourir et n'a qu'une seule envie : redoubler d'efforts pour y parvenir.

Umag : Gasquet aux premières loges du sacre d'un phénomène

Tournoi : Umag

Tour : finale

Adversaire : Richard Gasquet

Date : 25 juillet 2021

Victoire 6-2, 6-2

Coup d'essai, coup de maître. A 18 ans et deux mois, Carlos Alcaraz a toutes les raisons d'être stressé pour sa première finale sur le circuit ATP. L'opportunité d'ouvrir son palmarès génère souvent un tourbillon d'émotions, parlez-en à Julien Benneteau et ses 10 échecs au moment de gravir la dernière marche. D'autant qu'en face de l'Espagnol, se dresse un adversaire plus qu'expérimenté. Du haut de ses 32 ans, Richard Gasquet joue sa 32e finale sur le circuit, et a déjà conquis 15 titres. Mais le natif d'El Palmar n'a que faire de ces considérations et saute à la gorge du Biterrois d'entrée.

Ce dernier, certainement éprouvé par ses trois heures de combat de la veille en demie, ne sert pas assez bien et n'a pas les armes pour répondre à la furia espagnole. Il ne peut sauver que quatre jeux et reste admiratif devant le plus jeune joueur titré sur le circuit depuis Kei Nishikori à Delray Beach en 2008. "Il joue un tennis incroyable, et il n’a que 18 ans. Il frappe fort des deux côtés, il sert bien, il est rapide. Il sera top 10 d’ici un an ou deux ans, je pense, et il a le potentiel pour gagner en Grand Chelem, c’est certain. Là où tu vois que c’est un futur grand, c’est qu’il peut aussi bien attaquer que défendre, et ça, c’est la marque d’un Djokovic, d’un Federer, d’un Murray… ", considère-t-il. Vous avez dit visionnaire ?

Carlos Alcaraz avec son premier trophée, à Umag. Crédit: Eurosport

US Open : l'acte de naissance

Tournoi : US Open

Tour : 16e de finale

Adversaire : Stefanos Tsitsipas

Date : 3 septembre 2021

Victoire 6-3, 4-6, 7-6, 0-6, 7-6

Le talent. Le bras. Le physique. Le cran. La lucidité. Les nerfs. Carlos Alcaraz va montrer tout ça sur le court Arthur-Ashe contre Stefanos Tsitsipas, alors numéro 3 mondial. L'Espagnol ne sort certes pas de nulle part, mais la caisse de résonance du Grand Chelem va donner un écho particulier à cet exploit. Parce que c'était Tsitsipas en face. Parce que c'était en cinq sets. Et 7-6 au 5e, s'il vous plaît. "Il a tellement de contrôle, ça m'a surpris, particulièrement dans le 5e set", avoue le vaincu grec. En ce sens, cette victoire au terme d'un combat épique de plus de quatre heures sur le plus grand court du monde a valeur de véritable acte de naissance.

C'est alors sa première victoire sur un membre du Top 3. En prime, c'est en Grand Chelem. Quand il brise les barrières, Alcaraz ne fait pas les choses à moitié. En remportant ce match, il n'est pas seulement devenu le plus jeune joueur depuis près de trente ans à accéder à la deuxième semaine d'un tournoi majeur. Il a pour de bon ouvert les yeux de chacun sur l'étendue de son potentiel et imposé une évidence : au-delà du jeu, il possède un caractère de champion. Aux premières loges, Stefanos Tsitsipas a pu en témoigner : "Est-ce qu'on peut deviner son avenir ? A 100%. Il sera vite un prétendant à des titres en Grand Chelem."

Bercy : emporté par Gaston... et la foule

Tournoi : Rolex Paris Masters

Tour : 8e de finale

Adversaire : Hugo Gaston

Date : 4 novembre 2021

Défaite 6-4, 7-5

Une défaite douloureuse mais un match fondateur. Aussi précoce soit-il, Carlos Alcaraz fait ses 18 ans ce soir d'automne dans le volcan de l'Accor Arena. Opposé en huitièmes de finale au lutin Hugo Gaston, l'Espagnol est emporté autant par les diableries du Français que par l'indiscipline d'un public de Bercy si incandescent qu'il aurait fait ce soir-là passer les ambiances de la Coupe Davis de jadis pour un huis clos de période Covid. Après avoir cédé le premier set, il touche au summum de la cruauté lors d'une seconde manche où il va mener 5-0 avant de la perdre... 7-5. Pas sûr qu'il revive ça une autre fois dans sa carrière.

Le Murcien aurait pu chouiner, se plaindre, mais il va spontanément lâcher ces mots qui en disent long : "Je ne pouvais pas imaginer à quel point ce serait difficile. Cela me fait très mal de ne pas savoir comment gérer cette pression. Mais c’est comme tout dans la vie. On tombe, on se relève, et on s’y remet. Le plus important est d’apprendre de ces expériences. Je suis certain que je reviendrai plus fort et que j’aurai retenu la leçon." Depuis cette soirée, Alcaraz a disputé vingt-cinq matches. Pour seulement deux défaites. Une à l'Open d'Australie, 7-6 au 5e set contre Berrettini, et sa demi-finale à Indian Wells contre Nadal, en trois manches.

Melbourne : la remontada inachevée face à Berrettini

Tournoi : Open d'Australie

Tour : 3e tour

Adversaire : Matteo Berrettini

Date : 21 janvier 2022

Défaite 6-2, 7-6(3), 4-6, 2-6, 7-6(5)

Un duel épique pour un cruel dénouement. Quand il débarque aux antipodes, Carlos Alcaraz n'a aucun tournoi lui en 2022 avant d'entrer en lice à l'Open d'Australie. Il a pris cette décision en accord avec son mentor Juan Carlos Ferrero avec lequel il a travaillé comme un forcené à l'intersaison pour peaufiner sa préparation physique. Avec son débardeur à la Nadal des jeunes années, "Carlitos" exhibe des biceps impressionnants qui attestent de sa métamorphose et croque ses deux premiers adversaires en trois sets secs à Melbourne. Mais Matteo Berrettini, Top 10 installé et abonné aux quarts en Grand Chelem, l'attend.

Le choc s'annonce alléchant et le devient effectivement quand Alcaraz se rebelle après la perte des deux premiers sets. L'Espagnol, vainqueur de son précédent duel explosif face à l'Italien, à Vienne, passe alors la surmultipliée, aussi puissant et rapide qu'endurant. Le cinquième acte est à couper le souffle. Retrouvant son immense première balle dans les moments décisifs, Berrettini finit par frustrer son jeune rival au super tie-break, alors que les deux hommes ont marqué 159 points chacun en 4h10 de baston. S'il montre les muscles, le 7e mondial sait qu'il l'a échappé belle. "C'est incroyable ce qu'il fait. Moi, à son âge, je ne sais même pas si j'avais un point ATP !", saluera-t-il.

Rio : une petite page d'histoire

Tournoi : Rio Open

Tour : finale

Adversaire : Diego Schwartzman

Date : 20 février 2022

Victoire 6-4, 6-2

Jamais un joueur aussi jeune n'avait soulevé un trophée dans un ATP 500. Sur la terre battue de Rio, Carlos Alcaraz écrit une petite page d'histoire, en attendant de s'attaquer à de plus grandes. Après avoir sorti Matteo Berrettini, 6e mondial, en quart de finale, puis Fabio Fognini en demie, le Murcien fait quasiment office de favori avant la finale contre Diego Schwartzmann, pourtant mieux classé que lui (14e contre 29e). Dans l'absolu, une aberration, compte tenu de son âge. En pratique, cela ne surprend personne.

L'autorité avec laquelle il surplombe ce match et réduit l'Argentin à l'impuissance ne sidère pas davantage. Il est simplement à sa place. 6-4, 6-2 en moins d'une heure et demie et voilà son principal objectif de l'année 2022 atteint dès le mois de février. Oui, Carlos Alcaraz et son coach Juan Carlos Ferrero s'étaient mis en tête d'aller chercher un 500 cette saison. Cela n'aura pas traîné. En quittant le Brésil, le voilà pour la première fois dans le Top 20.

Indian Wells : Nadal, à l'expérience

Tournoi : BNP Paribas Open

Tour : demi-finale

Adversaire : Rafael Nadal

Date : 19 mars 2022

Défaite 6-4, 4-6, 6-3

Une nouvelle leçon du maître à l'élève, mais cette fois d'efficacité. Car quand il se présente sur le court central du "Tennis Paradise" d'Indian Wells pour y jouer sa première demie en Masters 1000, Carlos Alcaraz a bien grandi depuis son bizutage madrilène dix mois plus tôt. Bien installé dans le Top 20, il reste sur un premier titre en ATP 500 à Rio et 10 victoires toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Roberto Bautista Agut, Gaël Monfils et Cameron Norrie ont notamment été balayés par la tornade. Et en pleine confiance, il rentre dans le lard de Rafael Nadal avec un break d'entrée sur un missile en revers.

"Carlitos" ne fait plus de complexe donc, mais peu à peu, le "Taureau de Manacor" s'adapte à la violence de ses frappes. Et sans paniquer, il inverse même la dynamique contre son jeune rival qui, tendu, se remet à surjouer. Mené d'une manche, Alcaraz a alors la lucidité d'adapter son jeu aux conditions venteuses extrêmes du jour. Plus patient, il accepte le bras de fer et fait le break à 4-4 d'un sublime lob après un jeu de 20 minutes. Une fois les compteurs remis à zéro, il semble même capable de renverser l'idole. Mais fidèle à sa légende, Nadal plie sans rompre et porte l'estocade sur sa seule opportunité à 4-3 dans le 3e acte. Battu d'un rien en 3h12, Alcaraz apprend encore et en tire les enseignements, comme son triomphe floridien le confirmera dans la foulée.

Miami : dans la cour des grands

Tournoi : Miami Open

Tour : finale

Adversaire : Casper Ruud

Date : 3 avril 2022

Victoire 7-5, 6-4

C'est un match qui ne restera pas dans la grande histoire du tennis. Mais c'est une rencontre qui fera date. A 18 ans et 333 jours, ce dimanche 3 avril 2022, Carlos Alcaraz intègre le club des joueurs titrés en Masters 1000. Ils sont un certain nombre à avoir leur carte de membre. Mais à cet âge-là, c'est une autre affaire. Seuls Michael Chang et Rafael Nadal s'y sont imposés plus jeunes qu'Alcaraz, et encore, on parle là d'une poignée de semaines. Et nous ne sommes plus dans les années 80, où la victoire à 18, voire 17 ans, était bien plus envisageable que de nos jours.

A Miami, c'est sans doute face à Stefanos Tsitsipas, Miomir Kecmanovic, en quart de finale, ou contre le tenant du titre Hubert Hurkacz, en demie, que le poulain de Juan Carlos Ferrero a laissé la plus forte impression et/ou vécu les émotions les plus fortes. Mais tout de même. Il fallait être capable de gérer le poids de l'évènement. Face à Casper Ruud, en finale, Alcaraz jouait le match le plus important de sa jeune carrière. Sa nervosité a été palpable en début de match, mais une fois rentré dans son match à 4-1 en faveur du Norvégien, il a marché sur son adversaire.

Ce titre floridien, c'est surtout la concrétisation d'une ascension fulgurante. En à peine un an, de ce duel à Madrid contre Nadal où il s'excusait presque d'être là, au sacre de Miami, le jeune et déjà grand Carlos a avancé à pas de géant.

