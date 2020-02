Classement ATP : Djokovic détrône Nadal, Thiem tout près du podium

Djokovic reprend les commandes, Thiem lorgne le podium

Avant cet Open d’Australie, il n’était pas évident de voir Novak Djokovic reprendre le dossard numéro 1 du circuit. Car Rafael Nadal avait bien les cartes en main : s’il atteignait le dernier carré à Melbourne, il était assuré de conserver les rênes. Oui mais voilà, en tombant sous les coups de Dominic Thiem en quart de finale, l’Espagnol a laissé la porte ouverte et le Serbe s’y est engouffré. En défendant son titre aux antipodes, le "Djoker" n’a laissé aucun point en route et s’installe donc lundi en tête du classement ATP pour la 276e semaine de sa carrière. S’il s’y maintient jusqu’au 20 avril, il dépassera la marque de Pete Sampras (286 semaines). Pour déposséder Roger Federer (310) de son record, il lui faudra tenir jusqu’au 5 octobre.

Sûrement très frustré de ne pas avoir conquis son premier Majeur alors que l’occasion était belle, Dominic Thiem voit quand même son épopée australienne quelque peu récompensée au classement. L’Autrichien récupère la 4e place aux dépens de Daniil Medvedev et n’est plus qu’à un cheveu du podium. Demi-finaliste à Melbourne, Roger Federer, 3e, ne devance plus Thiem que de 85 minuscules points. Sorti au 3e tour alors qu’il était quart-de-finaliste l’an dernier, Roberto Bautista Agut, lui, perd trois places et sort du top 10. David Goffin en profite pour y faire son entrée (10e), Gaël Monfils gagne aussi une place (9e). En un an, la moitié du top 10 a été renouvelée : Djokovic, Nadal, Federer, Thiem et Alexander Zverev en sont les cinq survivants.

Rang Top 10 le 4 février 2019 Top 10 le 3 février 2020 1. Novak Djokovic Novak Djokovic 2. Rafael Nadal Rafael Nadal 3. Alexander Zverev Roger Federer 4. Juan Martin Del Potro Dominic Thiem 5. Kevin Anderson Daniil Medvedev 6. Roger Federer Stefanos Tsitsipas 7. Kei Nishikori Alexander Zverev 8. Dominic Thiem Matteo Berrettini 9. John Isner Gaël Monfils 10. Marin Cilic David Goffin

Paire et Kyrgios retrouvent le top 20

Une fois n’est pas coutume, ils se font remarquer pour de bonnes raisons. Nick Kyrgios et Benoît Paire, deux des plus forts caractères du circuit, retrouvent des rangs plus en adéquation avec leur talent. L’Aussie récolte ainsi d’abord les fruits d’un Open d’Australie de belle facture. Espéré par tout son public en huitième de finale, il n’a pas déçu et a même bien rivalisé (malgré la défaite) face à Rafael Nadal. Il réintègre ainsi le top 20 pour la première fois depuis plus d’un an (août 2018), une belle manière de démarrer la saison.

Vidéo - "Kyrgios, a-t-il cette part de volonté qui lui fera passer un cap ?" 04:05

Juste devant lui, Benoît Paire se retrouve à la 19e place, tout près de son apogée en carrière (18e). L’Avignonnais n’avait plus fait partie des 20 meilleurs joueurs du monde depuis près de quatre ans (mai 2016). Mais lui ne doit pas vraiment cette bonne nouvelle à son propre parcours à Melbourne (sorti au 2e tour par Marin Cilic) mais profite du malheur des autres. Forfait à cause de son coude, Kei Nishikori (26e) a perdu les 360 points de son quart de finale de l’an dernier et 8 places dans l’affaire. Grigor Dimitrov paie aussi son élimination précoce au 2e tour (il avait atteint les huitièmes de finale en 2019) et recule de trois rangs (23e).

Sandgren bondit, Pouille dégringole

C’est la progression de la semaine dans le top 100. Deux ans après sa première aventure australienne, Tennys Sandgren a réédité une performance de choix à Melbourne en ralliant encore les quarts de finale, frôlant d’ailleurs même sa première demie en Grand Chelem. Frustré par Roger Federer, l’Américain se consolera peut-être lundi en constatant sa progression impressionnante dans la hiérarchie mondiale : un bond de 44 positions lui permet d’afficher le matricule 56 désormais et de le lorgner le top 50.

Le top 50, Lucas Pouille le quitte, malheureusement pour lui. Et c’est une première depuis près de quatre ans (mai 2016) pour le Nordiste. Lui aussi blessé au coude, il a été contraint de faire l’impasse sur Melbourne où il avait créé la surprise la saison dernière en atteignant le dernier carré. Il doit donc se délester de 720 unités avec à la clé une grosse glissade au classement (38 places) et une « modeste » 62e place mondiale. Il n’est plus que le numéro 9 tricolore. Pouille n’est néanmoins pas le seul à perdre gros après cette quinzaine : l’Américain Frances Tiafoe, quart-de-finaliste en 2019 et éliminé d’entrée cette année, n’est plus que 79e (29 places perdues).

Vidéo - Pouille décale son retour : "Débuter à Montpellier serait un trop grand risque" 05:53

Des hauts et des bas

Ils sont 6 à atteindre leur meilleur classement en carrière dans le top 100 lundi : Andrey Rublev (15e, +1 place), Hubert Hurkacz (28e, +3), Cristian Garin (31e, +5), Tommy Paul (70e, +10), Egor Gerasimov (89e, +9) et Dennis Novak (92e, +7) lancent bien leur saison.

Pour d'autres, 2020 ne commence pas sous les meilleurs auspices. Kei Nishikori (26e, -8 places), Lucas Pouille (62e, -38), Joao Sousa (69e, -10), Frances Tiafoe (79e, -29), Stefano Travaglia (82e, -8), Lloyd Harris (85e, -13), Grégoire Barrère (90e, -6), Thiago Monteiro (94e, -8), Andreas Seppi (95e, -10) et Damir Dzumhur (97e, -5) perdent du terrain.

