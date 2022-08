Medvedev creuse l'écart, Tsitsipas rebondit

Il a beau avoir cédé face à Stefanos Tsitsipas après un beau combat en demi-finale dans l'Ohio, Daniil Medvedev est l'un des grands bénéficiaires de la semaine passée. Le Russe aurait ainsi cédé le trône s'il avait perdu avant les quarts et que Rafael Nadal avait gagné le tournoi dans le même temps. Or, il a su défendre ses points de l'an dernier, tandis que l'Espagnol s'est incliné d'entrée. Cerise sur le gâteau, l'absence de son dauphin Alexander Zverev, qui était tenant du titre à Cincinnati, lui donne plus de 1000 points d'avance avant de tenter de défendre son bien à l'US Open.

Parmi les cadors, l'autre grand gagnant de ce lundi est évidemment Tsitsipas. Grâce à sa finale, il a repris sa place dans le Top 5, juste devant Novak Djokovic et Casper Ruud. Le Grec devrait même figurer parmi les quatre premières têtes de série à New York, puisque la présence de Zverev semble fortement comprise (blessé gravement à la cheville à Roland-Garros, l'Allemand n'a pas joué en compétition depuis et a annoncé qu'il reviendrait quand il se sentirait prêt à gagner, NDLR). De quoi lui donner l'espoir d'y faire enfin une percée, lui qui n'a encore jamais atteint la seconde semaine à Flushing Meadows.

Rublev dévisse, FAA et Norrie en profitent

S'il fallait trouver un grand perdant dans l'élite, ce serait à coup sûr Andrey Rublev. Finaliste à Cincinnati l'an dernier, il s'est incliné dès les huitièmes la semaine dernière, renversé par Taylor Fritz. Par conséquent, il se déleste de plus de 500 points au classement et perd sa place dans le Top 10 pour la première fois depuis près de deux ans (semaine du 28 septembre 2020). Désormais 11e, il devance tout juste son bourreau californien (12e).

Et comme le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres, ils sont deux à en profiter. Félix Auger-Aliassime et Cameron Norrie, respectivement quart et demi-finaliste dans l'Ohio, se retrouvent 8e et 9e mondiaux, leur meilleur classement en carrière. Dans le reste du Top 20, outre Fritz qui gagne une place aux dépens de Jannik Sinner (13e), le seul autre changement à signaler concerne Roberto Bautista Agut qui ravit la 18e place à Grigor Dimitrov.

La comète Coric sera tête de série à l'US

C'est la progression de la semaine, incontestablement. Alors qu'il n'était que 152e mondial et avait dû utiliser son classement protégé pour intégrer le grand tableau, Borna Coric a réussi l'exploit de remporter son premier Masters 1000. Il est ainsi devenu le joueur le plus mal classé à y parvenir depuis l'instauration de ces tournois en 1990. Sur son parcours, il a défait pas moins de cinq membres du Top 20 dont trois Top 10 : Rafael Nadal évidemment, Félix Auger-Aliassime et Stefanos Tsitsipas en finale.

Une performance d'autant plus remarquable qu'il n'avait gagné que 4 petits matches sur le circuit cette saison avant ce tournoi. Elle lui vaut de revenir non seulement dans le Top 100, mais de gagner le statut de tête de série à l'US Open puisqu'il est désormais 29e mondial. En tout, il aura donc bondi de 123 places. Voilà la récompense méritée d'une semaine de rêve.

Des hauts et des bas

Ils sont 6 à obtenir leur meilleur classement dans le Top 100 cette semaine : Félix Auger-Aliassime (8e, +1 place), Cameron Norrie (9e, +2), Botic van de Zandschulp (23e, +1), Constant Lestienne (74e, +20), Pedro Cachin (75e, +13) et Daniel Elahi Galan (94e, +5) peuvent se réjouir.

Pour d'autres, c'est la soupe à la grimace. Alexander Bublik (47e, -5 places), Yoshihito Nishioka (56e, -5), Lorenzo Sonego (63e, -7), Lloyd Harris (64e, -6), Quentin Halys (76e, -5), Mackenzie McDonald (77e, -5), Federico Coria (78e, -5), Bernabé Zapata Miralles (79e, -5), Alexei Popyrin (82e, -6), Cristian Garin (83e, -5), Richard Gasquet (91e, -7), Daniel Altmaier (93e, -13), Marton Fucsovics (96e, -5) et Corentin Moutet (112e, -12) perdent assez gros.

Le Top 20 au 22/08

Rang Joueur Points 1. Daniil Medvedev 6885 2. Alexander Zverev 5760 3. Rafael Nadal 5630 4. Carlos Alcaraz 5190 5. Stefanos Tsitsipas 4890 6. Novak Djokovic 4770 7. Casper Ruud 4695 8. Félix Auger-Aliassime 3625 9. Cameron Norrie 3415 10. Hubert Hurkacz 3355 11. Andrey Rublev 3120 12. Taylor Fritz 3090 13. Jannik Sinner 3020 14. Pablo Carreño Busta 2375 15. Matteo Berrettini 2360 16. Diego Schwartzman 2200 17. Marin Cilic 2175 18. Roberto Bautista Agut 1840 19. Grigor Dimitrov 1730 20. Alex de Minaur 1665

