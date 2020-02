La victoire de Gaël Monfils au tournoi de Montpellier, dimanche, lui permet de se hisser à la hauteur de Matteo Berrettini au nouveau classement ATP publié lundi, qui voit Jo-Wilfried Tsonga, absent d'un tournoi dont il était le tenant du titre, dégringoler. Monfils et Berrettini comptent tous deux 2.860 points, mais les meilleures performances d'une année sur l'autre de l'Italien lui permettent de conserver son 8e rang mondial.

Vesely, le bon en avant

Tsonga, blessé au dos depuis l'Open d'Australie, perd les points de son titre de l'an dernier à Montpellier, et glisse du 33e au 46e rang. Glissade aussi pour Pierre-Hugues Herbert : éliminé cette année en quarts du tournoi languedocien dont il était finaliste en 2019, il rétrograde du 67e au 78e rang mondial. En l'absence de gros tournoi pendant la semaine écoulée, le Top 20 du classement est resté inchangé. Cependant, Diego Schwartzman, même s'il ne bouge pas de sa 14e place, marque des points grâce à sa finale dimanche à Cordoba, chez lui en Argentine, et n'est plus qu'à 75 longueurs du 11e, Fabio Fognini, contre 180 lundi dernier.

Vidéo - Monfils et Paire, modèles de régularité… à leur manière 02:12

Les changements de positions sont à trouver un peu plus loin, avec la progression du Chilien Cristian Garin, dont le titre décroché à Cordoba, dans un tournoi qui ouvre la saison sud-américaine sur terre battue, lui permet de passer du 31e au 26e rang, le meilleur classement de sa carrière, à hauteur du Japonais Kei Nishikori. Mais la prime du plus grand bond en avant revient à Jiri Vesely : le Tchèque, vainqueur du troisième tournoi de la semaine écoulée, à Pune en Inde, passe du 107e au 72e rang mondial !