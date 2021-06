Shapovalov lorgne le Top 10, Auger-Aliassime et De Minaur de retour parmi les 20 premiers

Cette semaine de gazon post-Wimbledon n’a eu aucun impact pour les 10 meilleurs joueurs du monde. Ou presque. Titré au Queen’s, Matteo Berrettini reste par exemple 9e ce lundi, même s’il revient sur les talons de Roger Federer (à 347 points pour être précis). En revanche, elle a permis à Denis Shapovalov, demi-finaliste sur le gazon anglais de se rapprocher de ce Top 10, à la 12e place. Il profite ainsi des malheurs de David Goffin, d’ores et déjà forfait pour Wimbledon et qui a perdu la moitié des points de sa finale de Halle en 2019. Le Belge redescend ainsi à la 15e place, juste derrière Casper Ruud, qui enregistre encore son meilleur classement (14e).

Et Shapovalov n’est pas le seul Canadien en forme en ce moment. Après sa finale à Stuttgart, Félix Auger-Aliassime a enchaîné avec un dernier carré à Halle, faisant tomber au passage le tenant du titre Federer. Cette performance lui permet de réintégrer le Top 20 (19e), tout comme Alex de Minaur (18e) qui le précède et qui a retrouvé des couleurs grâce à une belle demie au Queen’s. Grigor Dimitrov (21e, -1 place) et Milos Raonic (22e, -4) en font notamment les frais. Le dernier cité, blessé au mollet, manquera d’ailleurs lui aussi le rendez-vous du All England Club.

ATP Halle Passing imparable, tweener invraisemblable... Le Top 5 du tournoi de Halle IL Y A UNE HEURE

Federer s'est fait croquer par un Auger-Aliassime offensif et efficace au service

Humbert au plus haut depuis ses débuts

Il fait d’une pierre deux coups. Grâce au premier titre de sa carrière en ATP 500 à Halle, Ugo Humbert double six de ses collègues et obtient ce lundi le meilleur classement de sa carrière (25e mondial). Vainqueur de deux membres du Top 10 sur le gazon allemand (Zverev et Rublev), le Messin affiche un niveau de jeu qui pourrait lui permettre de rentrer dans le Top 20 à moyen terme, voire de subtiliser à Gaël Monfils (16e) la place de numéro 1 tricolore, même s’il aura la moitié des points de son huitième de finale à Wimbledon en 2019 à défendre.

Parmi les autres grands bénéficiaires de la semaine, il faut aussi souligner la progression du Britannique Cameron Norrie, qui intègre le Top 40 pour la première fois de sa carrière (34e, +7 places). Il récolte les fruits de la première finale de sa carrière en ATP 500, après avoir notamment dominé Shapovalov en demi-finale. Grâce aux forfaits de Rafael Nadal, Goffin et Raonic, il sera comme Humbert tête de série du côté de Wimbledon, une première pour lui en Grand Chelem.

Du caractère et une sacrée main : comment Humbert a mis Zverev à terre

Herbert sort du Top 100, Rinderknech s’en rapproche

Alors qu’il brille en ce moment en double avec Nicolas Mahut (titres à Roland-Garros et au Queen’s), Pierre-Hugues Herbert perd du terrain en simple. Pour la première fois depuis le 13 février 2017, c’est-à-dire voici plus de 4 ans, il sort des 100 meilleurs joueurs mondiaux (101e, -14 places). L’Alsacien paie la perte de la moitié des points de sa demi-finale à Halle en 2019 face à Federer. Mais il n’est pas le seul à lâcher beaucoup de lest. Si son compatriote Gilles Simon, finaliste au Queen’s la même année, reste, lui, dans le Top 100, il cède 22 places (93e) dans l’affaire.

A signaler également une dégringolade d’une envergure similaire dans la hiérarchie mondiale pour le vétéran Feliciano Lopez. L’Espagnol, qui a cédé sa couronne sur le gazon londonien, enregistre même le plus gros débours parmi les membres du Top 100 avec 25 rangs perdus : le voici désormais 89e joueur mondial. Enfin, Arthur Rinderknech, éliminé en huitième de finale à Halle après être sorti des qualifications, se rapproche du Top 100 (109e, +10 places) qui serait une juste récompense pour un joueur actuellement 55e à la Race et 3e meilleur Français depuis le début de l’année.

Arthur Rinderknech à Halle en 2021 Crédit: Getty Images

Des hauts et des bas

Ils sont 6 à afficher leur meilleur classement cette semaine dans le Top 100. Casper Ruud (14e, +1 place), Ugo Humbert (25e, +6), Cameron Norrie (34e, +7), Lorenzo Musetti (58e, +3), Marcos Giron (65e, +10) et Carlos Alcaraz (75e, +3) peuvent aborder Wimbledon avec le sourire.

Pour d’autres, la dynamique actuelle est plus difficile. Dominik Koepfer (63e, -10 places), Emil Ruusuvuori (79e, -5), Feliciano Lopez (89e, -25), Gilles Simon (93e, -22) et Norbert Gombos (96e, -6) sont ceux qui perdent le plus de terrain dans le Top 100.

Le Top 20 au 21/06

Rang Joueur Points 1. Novak Djokovic 12113 2. Daniil Medvedev 10053 3. Rafael Nadal 8630 4. Stefanos Tsitsipas 7980 5. Dominic Thiem 7425 6. Alexander Zverev 7305 7. Andrey Rublev 6120 8. Roger Federer 4815 9. Matteo Berrettini 4468 10. Roberto Bautista Agut 3125 11. Diego Schwartzman 3060 12. Denis Shapovalov 2915 13. Pablo Carreno Busta 2905 14. Casper Ruud 2690 15. David Goffin 2680 16. Gaël Monfils 2568 17. Hubert Hurkacz 2533 18. Alex de Minaur 2485 19. Félix Auger-Aliassime 2468 20. Cristian Garin 2440

ATP Londres Coup droit long de ligne, lob et amortie bien sentie : le Top 5 du tournoi de Londres IL Y A UNE HEURE