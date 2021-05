Medvedev presque assuré d’être tête de série 2 à Roland-Garros

Non, Daniil Medvedev n’est pas devenu en l’espace de quelques jours un excellent joueur de terre battue, même si le Russe a atteint son objectif minimal de gagner un match à Madrid. S’il redevient ce lundi le dauphin de Novak Djokovic, il le doit avant tout à la "contre-performance" de Rafael Nadal, tombé dès les quarts de finale sous les coups d’Alexander Zverev dans le Masters 1000 espagnol. Et ce croisement des courbes n’a rien d’anodin puisque, vainqueur à Rome en 2019, le Majorquin avait conservé les 1000 points de sa victoire à cause de la réforme du classement due au coronavirus.

ATP Madrid Avec ce nouveau titre en Masters 1000, Zverev ne peut plus se cacher IL Y A 18 MINUTES

Nadal ne pourra donc pas augmenter son capital actuel, même en cas de victoire en Italie, et Medvedev, qui n’y a jamais gagné un match, verra le sien préservé quoi qu’il arrive. A moins que le Taureau de Manacor ne décide de s’aligner sur un autre tournoi avant Roland-Garros, il sera donc tête de série numéro 3 à Paris et pourrait éventuellement croiser Djokovic en demi-finale si le tirage en sort lui est défavorable. Autre changement de la semaine dans le Top 10 : Matteo Berrettini, grâce à son beau parcours à Rome, s’empare de la 9e place, au détriment de Diego Schwartzman (10e).

Faut-il s'inquiéter pour Nadal à trois semaines de Roland-Garros ?

Ruud s’affirme et brise le plafond de verre des 20 meilleurs

Il est très discret, mais de semaine en semaine, Casper Ruud s’affirme comme l’une des références sur terre battue. L’air de rien, le Norvégien de 22 ans en est désormais à trois demi-finales consécutives en Masters 1000 sur ocre (Rome 2020, Monte-Carlo 2021 et Madrid 2021) et voit ses résultats payer dans la hiérarchie mondiale. Le voilà pour la première fois de sa jeune carrière dans le Top 20 mondial (16e) dont il fait sortir par la même occasion Félix Auger-Aliassime.

Mais cette joie sera de courte durée puisque l’intéressé s’est retiré du Masters 1000 de Rome cette semaine et perdra de ce fait une bonne partie du terrain gagné la semaine prochaine au classement. Deux autres légères évolutions sont à noter entre la 11e et la 20e places ce lundi : Denis Shapovalov subtilise la 13e place à David Goffin grâce à son 2e tour madrilène, et Hubert Hurkacz glisse de trois rangs (19e) à cause de son élimination d’entrée dans la Caja Magica.

L'énorme chance de Ruud, la précision de Fognini : Le Top 5 des plus beaux points madrilènes

Les Américains absents du Top 30 pour la première fois

Les mathématiques sont parfois cruelles. Alors que John Isner a fait briller le tennis US à Madrid où il a atteint les quarts de finale et fait douter Dominic Thiem, il n’a pas pu empêcher une triste première pour son pays. Pour la première fois depuis l’instauration du classement ATP en 1973, il n’y a pas de représentants des Etats-Unis parmi les 30 meilleurs joueurs du monde. Battu dès le 1er tour à Madrid, Taylor Fritz a ainsi glissé de deux places (32e), ce qui ne l’empêche pas de rester numéro 1 américain. Isner aurait pu sauver les meubles s’il s’était qualifié pour le dernier carré, ce qu’il a presque réussi à réaliser.

Dans le Top 30, Cristian Garin y figure bien, lui. Il se rapproche même des 20 meilleurs grâce à son quart de finale madrilène (22e, trois places gagnées). A noter également la progression du fantasque Alexander Bublik qui a confirmé dans la Caja Magica qu’il avait passé un cap cette saison, avec son deuxième quart consécutif en Masters 1000. Il est désormais 39e, le meilleur classement de sa carrière.

Malmené par un Isner en feu, Thiem a su se révolter : le résumé de sa remontée

Des hauts et des bas

Dans le Top 100, ils sont 5 à atteindre de nouveaux sommets cette semaine depuis leurs débuts professionnels : Casper Ruud (16e, + 6 places), Alexander Bublik (39e, +5), Dominik Koepfer (50e, +3), Alexei Popyrin (61e, +15) qui effectue la plus grande progression de la semaine, et Lorenzo Musetti (82e, +1) peuvent sabrer le champagne.

Pour d’autres, c’est la soupe à la grimace. Frances Tiafoe (74e, -8 places), Fernando Verdasco (79e, -8), Ricardas Berankis (92e, -8) et Pablo Cuevas (104e, -10) qui sort du Top 100 pour la première fois depuis juillet 2014, soit presque 7 ans, perdent gros.

Le Top 20 du 10/05

Rang Joueur Points 1. Novak Djokovic 11463 2. Daniil Medvedev 9780 3. Rafael Nadal 9630 4. Dominic Thiem 8365 5. Stefanos Tsitsipas 7610 6. Alexander Zverev 6945 7. Andrey Rublev 6000 8. Roger Federer 5785 9. Matteo Berrettini 4048 10. Diego Schwartzman 3743 11. Roberto Bautista Agut 3125 12. Pablo Carreno Busta 3015 13. Denis Shapovalov 2855 14. David Goffin 2835 15. Gaël Monfils 2703 16. Casper Ruud 2665 17. Grigor Dimitrov 2576 18. Jannik Sinner 2545 19. Hubert Hurkacz 2543 20. Milos Raonic 2495

Tokyo 2020 Osaka : "Je veux que les Jeux aient lieu, mais il y a des choses plus importantes" IL Y A UNE HEURE