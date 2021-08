Medvedev titille (à distance) le roi Djokovic

C'est le statu quo parmi les dix meilleurs joueurs du monde. Il est vrai qu'en l'absence à Toronto du "Big 3", du champion olympique Alexander Zverev, de Dominic Thiem ou encore Matteo Berrettini, peu de changements étaient à anticiper. Mais ce Masters 1000 aura permis à certains d'engranger des points. C'est évidemment le cas de son vainqueur Daniil Medvedev. Plus que jamais dauphin de Novak Djokovic, il n'accuse plus que 1493 points de retard sur le Serbe. La place de numéro 1 mondial dont il rêve ne lui tend pas encore les bras, mais elle n'est pas non plus inaccessible à moyen terme.

L'autre bénéficiaire de ce tournoi dans le Top 10 est Stefanos Tsitsipas. Grâce à sa demi-finale canadienne, le Grec s'ancre un peu plus solidement sur la 3e marche du podium, avec 535 unités d'avance sur Rafael Nadal ce lundi. L'écart entre le Grec et l'Espagnol pourrait d'ailleurs bien se creuser davantage après Cincinnati, un tournoi auquel ne participe pas le second.

ATP Toronto Trois come-backs et un déclic en 2021 : Opelka a vécu une semaine folle à Toronto IL Y A 13 MINUTES

55 minutes top chrono, Isner n'était pas de taille contre Medvedev

Ruud flirte avec le Top 10

Si Nick Kyrgios lui cherche des poux dans la tête parce qu'il joue des tournois modestes sur terre battue, il n'en a que faire. Après ses trois titres consécutifs sur ocre à Bastad, Gstaad et Kitzbühel, Casper Ruud a bien enchaîné sur le dur canadien, inscrivant après une victoire sur Dusan Lajovic les mots "hard courts" sur la caméra avec un sourire dessiné en dessous, en guise de clin d'œil à son détracteur. Arrêté à 13 victoires consécutives sur le circuit par Tsitsipas en quart de finale, il a néanmoins grappillé une place au classement, atteignant un nouveau sommet pour lui au 11e rang. Il lui reste 315 points à combler sur Denis Shapovalov pour s'inviter dans le club des 10.

Bien trop fort pour Ruud, Tsitsipas a foncé vers le dernier carré : le résumé

Meilleur Américain, Opelka franchit un nouveau cap

On ne l'attendait pas à pareille fête, mais Reilly Opelka a été incontestablement l'attraction à Toronto. Vainqueur de Nick Kyrgios, Grigor Dimitrov, Lloyd Harris, Roberto Bautista Agut et surtout Stefanis Tsitsipas, le géant américain n'a pas volé la première finale de Masters 1000 de sa carrière. Au classement, il en récolte logiquement les fruits avec un gain substantiel de 9 places : désormais 23e mondial, il a ravi par la même occasion le statut de numéro 1 US à son modèle et autre canonnier John Isner (26e). Le Top 20 n'est vraiment plus très loin (134 points) et "Big O" peut viser plus haut, surtout s'il devient plus régulier dans ses performances.

2h32 de combat et une première finale en Masters 1000 : Opelka a renversé Tsitsipas à Toronto

Des hauts et des bas

Ils sont 5 à obtenir cette semaine leur meilleur classement dans le Top 100 : Casper Ruud (11e, +1 place), Reilly Opelka (23e, +9), Lloyd Harris (46e, +3), James Duckworth (69e, +16) et Brandon Nakashima (86e, +1) peuvent sourire.

Pour d'autres, c'est la soupe à la grimace : Aljaz Bedene (63e, -5 places) et Ricardas Berankis (92e, -8) sont ceux qui perdent le plus de terrain.

Le Top 20 au 16/08

Rang Joueur Points 1. Novak Djokovic 12113 2. Daniil Medvedev 10620 3. Stefanos Tsitsipas 8350 4. Rafael Nadal 7815 5. Alexander Zverev 7250 6. Dominic Thiem 7005 7. Andrey Rublev 6005 8. Matteo Berrettini 5533 9. Roger Federer 4215 10. Denis Shapovalov 3625 11. Casper Ruud 3310 12. Pablo Carreno Busta 3260 13. Hubert Hurkacz 3253 14. Diego Schwartzman 2980 15. Jannik Sinner 2745 16. Roberto Bautista Agut 2720 17. Félix Auger-Aliassime 2693 18. Alex de Minaur 2600 19. David Goffin 2513 20. Cristian Garin 2475

ATP Toronto Medvedev, comme une évidence IL Y A UNE HEURE