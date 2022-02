Medvedev nouveau numéro 1, Nadal et Rublev à la hausse

Il aura donc fallu attendre 921 semaines. Plus de 18 ans après Andy Roddick le 1er février 2004, un joueur non membre du "Big 4" (Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal et Andy Murray) accède ce lundi à la place de numéro 1 mondial. Cet immense honneur revient à Daniil Medvedev grâce à sa demi-finale à Acapulco, associée à la contre-performance de Djokovic à Dubaï (élimination en quart de finale). Le Russe possède ainsi désormais 150 petits points d'avance sur le Serbe, un écart qui pourrait se creuser avec les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami en mars, auxquels le "Djoker" ne pourra pas participer en tant que non vacciné.

Le record de temps passé à la première place mondiale est donc désormais de 361 semaines. A noter également trois autres changements dans le Top 10. Rafael Nadal, numéro 4 mondial, et Andrey Rublev, numéro 6, doublent respectivement Stefanos Tsitsipas (5e) et Matteo Berrettini (7e) et récoltent ainsi les fruits des trophées conquis à Acapulco et Dubaï. Le Majorquin, toujours invaincu en 2022 et déjà titré à trois reprises, possède par ailleurs 1 075 points d'avance sur Medvedev à la Race. Demi-finaliste aux Emirats, Hubert Hurkacz fait son retour dans les 10 premiers pour un minuscule point au détriment de son ami Jannik Sinner (11e).

Alcaraz avance sans jouer

Dans le reste du Top 20, peu de grands mouvements sont à signaler. Grâce à sa demi-finale aux Emirats, Denis Shapovalov gagne un rang (13e) aux dépens de Diego Schwartzman (14e). Le perdant principal de la semaine se nomme Taylor Fritz : sorti dès les huitièmes de finale au Mexique par Yoshihito Nishioka, l'Américain a vu s'envoler la majorité de ses points de la finale 2020 du tournoi. Par conséquent, il glisse de quatre rangs, et Pablo Carreño Busta, Reilly Opelka, Nikoloz Basilashvili et Carlos Alcaraz en profitent pour grignoter du terrain, l'Espagnol s'offrant son meilleur classement en carrière (19e) sans avoir frappé une balle.

Monfils continue de glisser

Gaël Monfils reste, lui, numéro 1 tricolore et dans le Top 30. Mais le Français recule encore (28e, -3 places), la faute à son impasse sur Dubaï où il avait été demi-finaliste en 2020 (180 points envolés). Diminué physiquement ces derniers temps, il a expliqué voici quelques jours son absence par une potentielle réaction à la dose de rappel vaccinal. Toujours est-il qu'il devrait faire son retour à Indian Wells (10-20 mars prochains) où il pourrait reprendre sa marche en avant. En attendant, curiosité du classement, il se retrouve juste derrière Roger Federer (27e). Le Suisse décrochera dans quelques semaines avec la perte de 500 unités de son titre à Miami en 2019.

Le grand bond en avant de Vesely, Goffin décroche

Il a créé la grande sensation à Dubaï la semaine dernière. Issu des qualifications, Jiri Vesely a pris feu et est allé jusqu'en finale aux Emirats, s'offrant au passage Marin Cilic, Roberto Bautista, Denis Shapovalov en demie, et surtout Novak Djokovic au tour précédent en quart (il reste d'ailleurs invaincu face au Tchèque). Ce parcours dément lui a permis de récolter pas moins de 275 points, un pécule synonyme de retour dans le Top 100 avec le matricule 74 et 49 places gagnées, une sacrée progression.

Pour David Goffin en revanche, le calvaire continue. Battu d'entrée à Dubaï, il a enregistré sa 4e défaite consécutive. Et ce lundi, le Belge se déleste du capital de son titre à Montpellier l'an passé. Il ne peut donc éviter une belle dégringolade de 20 rangs. Désormais 68e mondial, il n'avait plus été aussi mal classé depuis la semaine du 28 juillet 2014, soit pas loin de huit ans.

Des hauts et des bas

Ils sont 14 à connaître cette semaine leur meilleur classement dans le Top 100. Daniil Medvedev (1er, +1 place), Reilly Opelka (17e, +1), Carlos Alcaraz (19e, +1), Tommy Paul (38e, +1), Botic van de Zandschulp (48e, +2), Pedro Martinez (50e, +22), Tallon Griekspoor (54e, +3), Marcos Giron (55e, +4), Lorenzo Musetti (56e, +2), Sebastian Baez (62e, +16), Alex Molcan (66e, +3), Kamil Majchrzak (75e, +2), Oscar Otte (78e, +4) et Alejandro Tabilo (98e, +15) peuvent sabrer le champagne.

Pour d'autres, c'est la soupe à la grimace : Grigor Dimitrov (40e, -7 places), David Goffin (68e, -20), Federico Coria (69e, -7), Richard Gasquet (82e, -9), Facundo Bagnis (83e, -9) et Alexei Popyrin (90e, -24) perdent gros.

Le Top 20 au 28/02

Rang Joueur Points 1. Daniil Medvedev 8615 2. Novak Djokovic 8465 3. Alexander Zverev 7515 4. Rafael Nadal 6515 5. Stefanos Tsitsipas 6445 6. Andrey Rublev 5000 7. Matteo Berrettini 4928 8. Casper Ruud 3915 9. Félix Auger-Aliassime 3883 10. Hubert Hurkacz 3496 11. Jannik Sinner 3495 12. Cameron Norrie 3325 13. Denis Shapovalov 3020 14. Diego Schwartzman 2865 15. Roberto Bautista Agut 2480 16. Pablo Carreno Busta 2220 17. Reilly Opelka 2156 18. Nikoloz Basilashvili 2121 19. Carlos Alcaraz 2061 20. Taylor Fritz 2010

