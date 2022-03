Medvedev laisse déjà le trône à Djokovic, Nadal déloge Zverev

C'est le grand paradoxe du classement ATP de ce lundi. Non vacciné, Novak Djokovic n'a pas été autorisé à jouer outre-Atlantique, et donc à se battre pour récolter des points. Et pourtant, il récupère la place de numéro 1 mondial trois semaines après l'avoir perdue. Pourquoi ? Parce que Daniil Medvedev perd cette semaine le bénéfice de son titre à Marseille l'an dernier et n'a pas réussi à atteindre au moins les quarts de finale à Indian Wells, ce qui lui aurait permis de conserver malgré tout le trône. Le voici à nouveau dauphin à 55 petits points du Serbe.

Derrière ces deux hommes, Rafael Nadal complète désormais le podium. Finaliste dans le désert californien, le Majorquin accumule les points - il en a plus de 1600 d'avance à la Race - et s'empare de la 3e place aux dépens d'un Alexander Zverev sorti d'entrée à Indian Wells et qui continue de décevoir dans ce début de saison. Seul autre changement dans le Top 10 : Hubert Hurkacz le réintègre devant Jannik Sinner.

Fritz dans le Top 15, Alcaraz le suit de près

Vainqueur pour la première fois en Masters 1000 qui plus est devant son public, Taylor Fritz en récolte les fruits dans la hiérarchie mondiale. Il franchit un nouveau cap dans sa carrière en intégrant pour la première fois le Top 15 (13e). Ce gain de sept places lui permet par la même occasion de redevenir numéro 1 américain, devant Reilly Opelka (18e). Autre grand acteur de ces derniers jours, Carlos Alcaraz conquiert la 16e position. A même pas 19 printemps, l'Espagnol poursuit son ascension fulgurante vers le gotha du tennis.

Monfils et Dimitrov à la hausse, Karatsev à la baisse

Après une coupure d'un mois due à des petits pépins physiques, Gaël Monfils était attendu au tournant. Et il a répondu présent, confirmant aux Etats-Unis ses belles dispositions du tout début de saison australien. Son huitième de finale avec une victoire sur Daniil Medvedev (alors numéro 1) au passage lui permet de réenclencher la marche avant et d'afficher le matricule 24 (4 rangs gagnés). De son côté, Grigor Dimitrov réintègre les 30 meilleurs joueurs du monde grâce à son quart de finale. Remplaçant de Novak Djokovic dans le tableau, le Bulgare a bien profité de l'occasion.

Pour Aslan Karatsev en revanche, ce lundi est plus sombre et reflète une mise en route en 2022 bien éloignée de son départ en fanfare en 2022. Battu d'entrée à Indian Wells, le Russe se déleste également du bénéfice de son titre à Dubaï la saison passée (500 points). Il n'est ainsi plus dans le Top 30 pour la première fois depuis quasiment un an jour pour jour (15 mars 2021).

Musetti dévisse, Kyrgios a le Top 100 dans le viseur

Si Alcaraz continue d'émerveiller, un autre jeune talent du tennis mondial a plus de mal à tenir ses promesses en ce moment. Lorenzo Musetti ne compte que 5 victoires (pour 6 défaites) en 2022 et en perdant le capital de sa demi-finale à Acapulco en 2021, il s'éloigne du Top 50 qu'il entrevoyait presque, s'établissant désormais au 76e rang.

Enfin, même si ce bilan s'intéresse en priorité aux 100 meilleurs joueurs du monde, on ne pouvait pas le terminer sans évoquer Nick Kyrgios. Arrivé à Indian Wells en tant que 132e à l'ATP, il avait eu besoin d'une invitation pour intégrer le tableau. En atteignant les quarts pour y bousculer Nadal, il a encore montré que son classement n'avait pas grand-chose à voir avec son niveau. Cette performance le rapproche considérablement du Top 100 (102e) dont il fera à nouveau partie s'il confirme sa forme du moment à Miami.

Des hauts et des bas

Ils sont 13 à atteindre leur meilleur classement dans le Top 100 cette semaine : Taylor Fritz (13e, +7 places), Carlos Alcaraz (16e, +3), Tommy Paul (37e, +2), Jenson Brooksby (39e, +4), Botic van de Zandschulp (42e, +5), Pedro Martinez (47e, +2), Marcos Giron (52e, +3), Benjamin Bonzi (59e, +3), Federico Coria (60e, +5), Alex Molcan (65e, +2), Daniel Altmaier (69e, +10), Oscar Otte (74e, +2) et Alejandro Tabilo (93e, +3) ont le moral au beau fixe.

Pour d'autres, c'est la soupe à la grimace. Aslan Karatsev (32e, -10 places), Lloyd Harris (44e, -12), Kei Nishikori (51e, -5), Marton Fucsovics (55e, -7), Dominik Koepfer (64e, -13), Sebastian Baez (66e, -6), Lorenzo Musetti (76e, -20), Roberto Carballes Baena (79e, -6), Jiri Lehecka (99e, -8) et Peter Gojowczyk (100e, -6) perdent pas mal de terrain.

Le Top 20 au 21/03

Rang Joueur Points 1. Novak Djokovic 8465 2. Daniil Medvedev 8410 3. Rafael Nadal 7115 4. Alexander Zverev 7025 5. Stefanos Tsitsipas 6070 6. Matteo Berrettini 4955 7. Andrey Rublev 4725 8. Casper Ruud 3870 9. Félix Auger-Aliassime 3803 10. Hubert Hurkacz 3513 11. Jannik Sinner 3474 12. Cameron Norrie 3395 13. Taylor Fritz 2920 14. Denis Shapovalov 2863 15. Diego Schwartzman 2660 16. Carlos Alcaraz 2414 17. Roberto Bautista Agut 2375 18. Reilly Opelka 2246 19. Pablo Carreno Busta 2220 20. Nikoloz Basilashvili 1916

