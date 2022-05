Djokovic conforte sa place sur le trône, Nadal exposé à Roland

Il aurait pu céder sa place de numéro 1 mondial à Daniil Medvedev s'il n'avait pas atteint les demi-finales à Rome. Mais Novak Djokovic a fait bien mieux que se défendre. En triomphant pour la 6e fois à Rome, il a même repris un peu de marge sur le Russe, 680 points en tout. Tout le contraire de Rafael Nadal dont la défaite précoce lui fait perdre la 4e place au profit du finaliste en Italie, Stefanos Tsitsipas. Par conséquent, le Majorquin sera tête de série 5 à Roland-Garros où il pourrait affronter Djokovic , Medvedev, Tsitsipas ou Alexander Zverev dès les quarts de finale, si son pied gauche le lui permet.

Autre changement d'importance dans ce Top 10 : Casper Ruud récupère sa place parmi les 8 premières têtes de série. Après un début de printemps sur terre battue, le Norvégien a retrouvé la forme au bon moment en atteignant les demi-finales au Foro Italico. Toujours blessé à la main droite et forfait pour Roland-Garros, Matteo Berrettini fait le chemin inverse et glisse de deux rangs pour se retrouver 10e.

Shapovalov de retour dans le Top 15

Il a été l'un des acteurs majeurs de la semaine. En renversant un Nadal certes diminué (1-6, 7-5, 6-2) en huitième de finale, Denis Shapovalov a créé l'événement à Rome. Et en atteignant les quarts sur terre battue - une belle performance pour cet adepte des surfaces rapides -, le Canadien prend le 15e rang à Diego Schwartzman (16e). Reilly Opelka glisse aussi d'une place avec des conséquences plus fâcheuses pour lui. Incapable de défendre sa surprenante demi-finale romaine de 2021, le géant américain se retrouve 18e, ce qui ferait de lui la tête de série 17 à Roland-Garros avec le retrait de Berrettini. Il sera de fait plus exposé que s'il avait fait partie des 16 premières.

Sonego ne sera pas protégé à Paris

Mais Opelka n'est pas le plus à plaindre. Après Nadal, Lorenzo Sonego est la seconde grande victime de Denis Shapovalov. Car en s'inclinant face au Canadien malgré le soutien de son public après un gros combat dès le 1er tour, l'Italien a dit adieu aux 360 points de sa demi-finale de l'an dernier au Foro Italico. Il perd par conséquent 7 places dans la hiérarchie mondiale, se retrouvant 35e et donc en dehors des 32 têtes de série alors qu'il faisait partie du Top 30 depuis un an. Il ne sera néanmoins pas un cadeau à tirer d'entrée à Roland, tout comme le terrien Cristian Garin (36e) qui a, lui, doublé neuf de ses collègues grâce à son quart à Rome.

Des hauts et des bas

Ils sont 11 dans le Top 100 à connaître leur meilleur classement ce lundi. Botic van de Zandschulp (29e, +3 places), Jenson Brooksby (34e, +4), Holger Rune (40e, +2), Francisco Cerundolo (44e, +5), Marcos Giron (49e, +11), Benjamin Bonzi (53e, +3), Daniel Altmaier (54e, +12), Jiri Lehecka (77e, +2), Alejandro Tabilo (78e, +4), Quentin Halys (86e, +14) et Carlos Taberner (88e, +1).

Pour d'autres, cette semaine pré-Roland-Garros est moins rose. Lorenzo Sonego (35e, -7 places), Lorenzo Musetti (57e, -6), Federico Delbonis (62e, -23), Kei Nishikori (84e, -10), Hugo Dellien (87e, -6), Dominik Koepfer (89e, -14), John Millman (93e, -6), Jan Lennard Struff (99e, -6) et Roberto Carballes Baena (102e, -6) perdent beaucoup de terrain.

Le Top 20 au 16/05

Rang Joueur Points 1. Novak Djokovic 8660 2. Daniil Medvedev 7980 3. Alexander Zverev 7200 4. Stefanos Tsitsipas 6170 5. Rafael Nadal 5525 6. Carlos Alcaraz 4770 7. Andrey Rublev 3945 8. Casper Ruud 3940 9. Félix Auger-Aliassime 3850 10. Matteo Berrettini 3805 11. Cameron Norrie 3355 12. Jannik Sinner 3195 13. Hubert Hurkacz 3095 14. Taylor Fritz 2920 15. Denis Shapovalov 2671 16. Diego Schwartzman 2505 17. Pablo Carreno Busta 2135 18. Reilly Opelka 2090 19. Roberto Bautista Agut 1903 20. Grigor Dimitrov 1785

