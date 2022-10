Auger-Aliassime grapille et s'accroche à son rêve de Masters

Au sommet, c'est le statu quo… ou presque. Après une semaine avec seulement ATP 250 étaient au programme et huit des dix meilleurs joueurs du monde au repos, peu de bouleversements étaient à attendre. Mais Félix Auger-Aliassime continue, de son côté, à engranger. Titré pour la deuxième fois en deux semaines, le Canadien est donc le seul à modifier l'ordre du Top 10 : désormais 9e, il passe devant Taylor Fritz.

Pour le Canadien, le plus important se situe cependant ailleurs : grâce à ces 250 points supplémentaires, il conforte sa 7e place provisoire à la Race (classement depuis le 1er janvier), la dernière qualificative pour le Masters qu'il espère jouer pour la première fois. Dans ce classement spécifique il a désormais 340 longueurs d'avance sur Fritz, un matelas appréciable dans cette dernière ligne droite.

Berrettini retrouve des couleurs, pas Schwartzman

Mettero Berrettini, lui, aura du mal à aller à Turin. Mais sa finale à Naples lui a permis d'entretenir quelque peu l'espoir et de retrouver le Top 15 mondial (14e, deux places gagnées) au détriment de Marin Cilic, désormais 16e, qui a perdu les points de sa finale à Moscou l'an dernier. Mais le Croate n'est pas le seul perdant de la semaine : battu dès son entrée en lice à Anvers (sa 4e défaite consécutive sans compter la Laver Cup) alors qu'il en était finaliste sortant, Diego Schwartzman glisse de deux rangs (21e) et quitte le Top 20 pour la première fois depuis plus de trois ans (semaine du 26 août 2019).

Les jeunes loups Musetti et Rune montrent les dents

Avec Auger-Aliassime, Lorenzo Musetti et Holger Rune sont les deux autres champions d'une semaine animée par une jeunesse triomphante. Tous les deux titrés pour la deuxième fois de leur carrière (et en 2022) respectivement à Naples et Stockholm, qui plus est contre Berrettini et Tsitsipas, ils atteignent de nouveaux sommets : 23e et 25e, l'Italien et le Danois ont le Top 20 en ligne de mire et encore deux tournois pour l'atteindre.

Zhang devient le premier Chinois du Top 100, Thiem s'en rapproche

C'est incontestablement l'histoire de la semaine. Pour la première fois depuis la création du classement ATP en 1973, un Chinois fait partie des 100 meilleurs joueurs du monde. Issu des qualifications à Naples, Zhizhen Zhang y a poussé l'aventure jusqu'en quart de finale. En tout, il a ainsi récolté 57 points qui lui permettent d'afficher ce lundi le matricule 97.

Ce Top 100, il ne manque plus grand-chose à Dominic Thiem pour le retrouver : demi-finaliste pour le deuxième tournoi consécutif, l'Autrichien double 19 de ses collègues et pointe désormais à la 113e place à 45 petits points du 100e, l'Australien Jason Kubler. Il n'est donc plus très loin de valider son objectif de fin de saison.

Des hauts et des bas

Ils sont 8 à obtenir leur meilleur classement dans le Top 100. Lorenzo Musetti (23e, +1 place), Holger Rune (25e, +2), Miomir Kecmanovic (28e, +2), Yoshihito Nishioka (37e, +2), Jack Draper (45e, +3), Pedro Cachin (55e, +2), Daiel Elahi Galan (68e, +4) et Zhizhen Zhang (97e +12) peuvent avoir le sourire.

Pour d'autres, c'est la soupe à la grimace. Jenson Brooksby (50e, -9 places), Aslan Karatsev (60e, -15), Thiago Monteiro (66e, -5), Dusan Lajovic (87e, -6), Marton Fucsovics (103e, -12) et Marco Cecchinato (109e, -11) perdent gros.

Le Top 20 au 24/10

Rang Joueur Points 1. Carlos Alcaraz 6730 2. Rafael Nadal 5810 3. Casper Ruud 5600 4. Daniil Medvedev 5155 5. Stefanos Tsitsipas 5035 6. Alexander Zverev 4860 7. Novak Djokovic 4320 8. Andrey Rublev 3685 9. Félix Auger-Aliassime 3315 10. Taylor Fritz 3195 11. Hubert Hurkacz 3130 12. Jannik Sinner 2700 13. Cameron Norrie 2490 14. Matteo Berrettini 2465 15. Pablo Carreño Busta 2405 16. Marin Cilic 2390 17. Frances Tiafoe 2240 18. Karen Khachanov 1945 19. Denis Shapovalov 1925 20. Nick Kyrgios 1870

