C'est le statu quo, ou presque. La Polonaise Iga Swiatek demeure solidement accrochée à sa place de numéro 1 mondiale alors que l'Estonienne Anett Kontaveit a repris la 3e place aux dépens de l'Espagnole Paula Badosa, au classement WTA publié lundi. Iga Swiatek, qui a remporté sept titres cette saison dont Roland-Garros et l'US Open, compte plus du double de points que sa dauphine, la Tunisienne Ons Jabeur, qu'elle a battue en finale à Flushing Meadows.

Ad

La Bélarusse Aryna Sabalenka occupe désormais la 5e position, à la place de l'Américaine Jessica Pegula. La Russe Veronika Kudermetova, 12e, grimpe d'un rang devant l'Espagnole Garbine Muguruza et obtient ainsi à 25 ans le meilleur classement de sa carrière. La Lettone Jelena Ostapenko, 16e, et l'Américaine Madison Keys, 17e, progressent chacune d'une place devant l'Américaine Danielle Collins, 18e, en recul de deux rangs.

ATP Nur-Sultan D'abord dépassé, Mannarino n'a jamais paniqué : le résumé de sa victoire contre Wawrinka IL Y A 2 HEURES

Sherif dans le Top 50

Mayar Sherif, devenue samedi la première Egyptienne à remporter un titre sur le circuit WTA en dominant en finale du tournoi de Parme (WTA 250) la Grecque Maria Sakkari, 6e mondiale, a gagné 25 places et se retrouve 49e. Du côté des Françaises, on retrouve à nouveau quatre représentantes du tennis féminin tricolore dans le Top 100 puisque Océane Dodin est 100e mondiale après avoir gagné trois places. Caroline Garcia, 10e, Alizé Cornet, 37e, et Diane Parry, 65e, complètent la liste.

Classement WTA au 03/10

1. Iga Swiatek (POL) 10180 pts

2. Ons Jabeur (TUN) 4885

3. Anett Kontaveit (EST) 4010 (+1)

4. Paula Badosa (ESP) 3934 (-1)

5. Aryna Sabalenka (BLR) 3470 (+1)

6. Jessica Pegula (USA) 3447 (-1)

7. Maria Sakkari (GRE) 3355

8. Cori Gauff (USA) 3047

9. Simona Halep (ROM) 3025

10. Caroline Garcia (FRA) 2930

11. Daria Kasatkina (RUS) 2895

12. Veronika Kudermetova (RUS) 2561 (+1)

13. Garbine Muguruza (ESP) 2406 (-1)

14. Belinda Bencic (SUI) 2305

15. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2295

16. Jelena Ostapenko (LAT) 2271 (+1)

17. Madison Keys (USA) 2248 (+1)

18. Danielle Collins (USA) 2177 (-2)

19. Karolina Pliskova (CZE) 2061

20. Petra Kvitova (CZE) 2003

...

37. Alizé Cornet (FRA) 1321

65. Diane Parry (FRA) 871

100. Océane Dodin (FRA) 654 (+3)

ATP Nur-Sultan Djokovic, trois mois d'absence et un retour en puissance IL Y A 3 HEURES