Classement WTA : Osaka sur le trône devant Kvitova, Williams aux portes du Top 10

La nouvelle reine, c'est elle. Naomi Osaka, vainqueur de l'Open d'Australie samedi et qui ne compte que trois titres à son palmarès dont deux du Grand Chelem (US Open 2018 et Australie 2019), a gagné 3 rangs dans la hiérarchie mondiale et se classe désormais première. La Japonaise devance Petra Kvitova, son adversaire en finale de l'Australian, désormais sa dauphine au classement (+4).

Vidéo - Entre larmes et suspense : Osaka - Kvitova, les temps forts d'une immense finale 02:54

Simona Halep, éliminée dès les 8e de finale à Melbourne, cède donc son trône et recule de 2 places, au 3e rang mondial, pendant que la Danoise Caroline Wozniacki, tenante du titre à Melbourne mais éliminée cette fois dès le 3e tour, tombe à la 9e place (-6). La plus belle progression à l'issue de la quinzaine australienne est celle de l'Américaine Danielle Collins qui bondit de 12 places, au 23e rang, après sa demi-finale.

L'autre demi-finaliste Karolina Pliskova progresse également, de 3 places, pour atteindre le 5e rang mondial. Serena Williams progresse pour sa part de 5 places et remonte au 11e rang WTA.

Classement WTA au 28 janvier 2019 :

1. Naomi Osaka (JPN) 7.030 pts (+3)

2. Petra Kvitova (CZE) 6.290 (+4)

3. Simona Halep (ROU) 5.582 (-2)

4. Sloane Stephens (USA) 5.307 (+1)

5. Karolina Pliskova (CZE) 5.100 (+3)

6. Angelique Kerber (GER) 4.965 (-4)

7. Elina Svitolina (UKR) 4.940

8. Kiki Bertens (NED) 4.430 (+1)

9. Caroline Wozniacki (DEN) 3.566 (-6)

10. Aryna Sabalenka (BLR) 3.485 (+1)

11. Serena Williams (USA) 3.406 (+5)

12. Darya Kasatkina (RUS) 3.355 (-2)

13. Anastasija Sevastova (LAT) 3.330 (-1)

14. Ashleigh Barty (AUS) 3.285 (+1)

15. Garbine Muguruza (ESP) 3.035 (+3)

16. Julia Görges (GER) 2.995 (-3)

17. Madison Keys (USA) 2.786

18. Wang Kiang (CHN) 2.605 (+3)

19. Caroline Garcia (FRA) 2.550

20. Anett Kontaveit (EST) 2.355

Le classement complet ici