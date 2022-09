Corentin Moutet n'ira pas au-delà des seizièmes de finale du Challenger d'Orléans. Ce jeudi, l'actuel 64e joueur mondial s'est incliné face à Adrian Andreev (2-6, 7-6, 7-6). A la fin de la rencontre, les deux hommes en sont venus aux mains et l'arbitre a dû intervenir pour séparer le Français et le Bulgare. Encore très marqué après la rencontre et cette altércation, le joueur tricolore a affirmé sur son compte Instagram qu'il ne souhaitait "pas s'excuser".

"Quand un joueur se permet de dire 'f... you' à deux reprises en me regardant dans les yeux, je ne peux m'empêcher de lui faire comprendre à ma manière que ce ne sont pas des choses qui se font, a déclaré le Français à propos du 247e joueur mondial. En tout cas, il m'a menacé et m'a demandé de l'attendre à la sortie du court. Chose que j'ai faite évidemment mais j'ai eu du mal à le trouver pendant 10 minutes. Effectivement, il était caché de l'autre côté derrière six personnes de la sécurité".

Les deux hommes s'étaient déjà affrontés il y a exactement huit jours lors de la finale du Challenger de Gênes. Et encore une fois, c'est le joueur de 21 ans qui avait eu gain de cause (3-6, 7-6, 6-4).

