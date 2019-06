Le lundi 17 juin restera une date importante dans la carrière de Corentin Moutet. Pour la première fois, le jeune Français va intégrer le Top 100 au classement ATP. Il était déjà assuré depuis quelques jours d'y prendre place, mais le Francilien a bien fait les choses puisqu'il a ajouté une belle cerise sur son gâteau en remportant le tournoi challenger de Lyon. Dimanche, en finale, il a dominé en deux sets le Suédois Elias Ymer (6-4, 6-4).

Après son bon Roland-Garros, le protégé d'Emmanuel Planque conserve donc sa bonne dynamique. Il n'a pas signé d'exploit majuscule dans le Rhône, mais il a fait le métier, proprement. Et mine de rien, son titre lui permet d'engranger 100 points au classement. C'est davantage que son 16e de finale à Roland-Garros ou ce que lui aurait rapporté une demi-finale dans un ATP 250 (90 points dans les deux cas).

Au classement, cela permet donc à Corentin Moutet d'effectuer une bien belle opération. 102e à l'ATP en arrivant à Lyon, il va se retrouver 86e ce lundi. Et son ascension n'est peut-être pas terminée. A la Race, soit sur les points pris uniquement en 2019, Moutet apparait au 60e rang désormais. Il a donc de la marge pour continuer à grimper. Il sera la semaine prochaine à Bratislava, pour disputer un nouveau tournoi challenger. Son classement devrait ensuite lui permettre de rentrer de plus en plus dans certains tournois du circuit principal.