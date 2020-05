Alors que seul le top 500 bénéficiera du fonds de soutien mis en place par les instances dirigeantes du tennis pour faire face à la crise, les joueuses et joueurs encore plus mal classés seront aussi aidés. La Fédération internationale de tennis (ITF) a ainsi annoncé lundi qu'elle proposerait un plan additionnel pour celles et ceux qui se situent entre la 501e et la 700e places mondiales.

La Fédération internationale de tennis (ITF) n'a pas tergiversé longtemps. Alors que des informations ont filtré en début de journée ce lundi sur un fonds de soutien (6 millions de dollars collectés par l'ATP, la WTA, les quatre tournois du Grand Chelem et... l'ITF) moins ambitieux que prévu face à la crise - il ne viendra en aide qu'aux joueuses et joueurs du top 500 finalement -, l'instance a communiqué sur un nouveau plan à destination de celles et ceux classés entre la 501e et la 700e places mondiales. Elle en communiquera les détails le 2 juin prochain à l'issue d'une réunion de son Board.

"Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que les joueurs doués qui arpentent nos circuits soient soutenus dans ces temps incertains. Bien des professionnels et des organisations ont subi les conséquences de l'arrêt des compétitions dû au COVID-19 dans le monde du tennis. L'ITF passe actuellement toutes les options en revue pour offrir son soutien aux parties prenantes qui en ont le plus besoin", a indiqué David Haggerty, le président de la Fédération internationale de tennis dans un communiqué.

Une manière comme une autre d'éteindre un début d'incendie en des termes policés. Reste à savoir ce qui sera effectivement prévu dans les faits pour ces anonymes du circuit dont fait partie, entre autres, la désormais connue Inès Ibbou, 620e joueuse mondiale.

