Lucas Pouille et Jo-Wilfried Tsonga lors de la finale de la Coupe Davis 2017.

Pour aider les soignants, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le tennis français a mis aux enchères des raquettes ou des maillots dédicacés de Jo-Wilfried Tsonga, Adrian Mannarino ou Alizé Cornet.

Une heure de tennis avec un champion, des raquettes, des maillots de Fed Cup et de Coupe Davis dédicacés... Le tennis français vient en aide aux soignants qui luttent contre le coronavirus via une vente aux enchères, a annoncé mercredi la Fédération (FFT). La vente, organisée sur la plateforme en ligne Drouot, a ouvert mercredi à 17h et se terminera dimanche à 19h.

Play Icon WATCH Tsonga : "Le tennis est une grande famille" 00:03:04

Play Icon

Tennis Agassi a 50 ans : les temps forts de son titre olympique en 1996 IL Y A 3 HEURES

"L'intégralité des fonds récoltés sera reversée à la fondation de l'AP-HP (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris)", précise la FFT. Une centaine de lots sont proposés parmi lesquels une raquette dédicacée de Jo-Wilfried Tsonga "victorieuse de la Coupe Davis 2017", une raquette dédicacée d'Alizé Cornet, une heure de tennis avec Lucas Pouille ou Paul-Henri Mathieu à Roland-Garros ou au centre national d'entraînement.

Parmi les autres lots proposés : un t-shirt d'Adrian Mannarino porté à l'Open d'Australie 2020 ou encore une combi-short de Chloé Paquet portée à Roland-Garros 2019.

Play Icon

Tennis Madrid - Murray chambre Nadal : "Dites-lui de ne pas être un si mauvais perdant !" IL Y A 11 HEURES

Play Icon