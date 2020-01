Le capitaine est monté au front et a montré l’exemple. Remplaçant au pied levé un Gaël Monfils forfait de dernière minute car blessé à la main droite, Gilles Simon a remis avec succès son costume de joueur mercredi pour préserver les espoirs bleus de continuer l’aventure en ATP Cup. A Brisbane, il a renversé Lloyd Harris (2-6, 6-2, 6-2) en 2h15 de jeu, apportant ainsi le premier point à son équipe contre l'Afrique du Sud. Le chemin est toutefois encore long pour l’équipe de France qui doit remporter la rencontre 3-0 pour croire aux quarts de finale. Et la tâche s’annonce ardue pour Benoît Paire dans le deuxième simple face à un Kevin Anderson en forme en ce début de saison.

Rien ne sert de courir, il faut partir à point. La morale de La Fontaine pourrait être le credo de la carrière de Gilles Simon. Invité surprise sur le court à la suite du forfait de Gaël Monfils, le capitaine-joueur a fait durer le plaisir et a pris progressivement la mesure d’un adversaire percutant. S’il fait l’unanimité sur le banc depuis le début de la compétition, il a donc su sortir le bleu de chauffe raquette en main après un début de partie particulièrement compliqué.

Simon, maître de la filière longue

Il aurait pu paniquer, mais ce n’est pas son genre. A 35 ans, Simon n’est plus un novice depuis longtemps sur le circuit ATP et il a sereinement attendu son heure. Sûrement en manque de rythme, il a d’abord subi les foudres du jeune Harris, 99e joueur mondial. S’il n’est pas très connu du grand public, le Sud-Africain s’était notamment signalé au 1er tour du dernier Wimbledon en prenant le premier set de son tournoi à Roger Federer (avant de céder finalement en quatre manches). Très puissant et efficace derrière sa première balle, il a imposé sa filière courte au Français dans le premier set.

Mais Harris n’a pas pu tenir le rythme. Progressivement emmené dans les échanges au long cours par Simon, il s’est mis à commettre de plus en plus de fautes côté coup droit. Il faut dire qu’après chauffé son moteur, le Français a de mieux en mieux anticipé les coups de boutoir de son jeune adversaire et ses qualités de contreur lui ont permis de renverser la dynamique : une fois revenu à hauteur, il s’est rapidement détaché dans le dernier acte (6-2, 2-6, 3-1).

Malgré un baroud d’honneur de Harris en forme de débreak, Simon a continué à insister dans la diagonale coup droit pour faire craquer son jeune rival. Plaçant quelques banderilles à l’occasion, notamment côté revers long de ligne, il a finalement remporté les trois derniers jeux, ravissant une ultime fois l’engagement adverse. Le capitaine a donc montré la voie, à ses collègues de la suivre désormais.