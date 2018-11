Blessé, Borna Coric sera tout de même là dimanche

Le Croate Borna Coric, qui a remporté vendredi le premier simple de la finale de la Coupe Davis face au Français Jérémy Chardy, s'est fait soigner en cours de match pour une "douleur au psoas", mais cela ne l'empêchera pas de jouer dimanche, a-t-il indiqué.

"J'ai ce problème au psoas depuis (le tournoi de) Shanghai. Parfois je ressens plus la douleur et elle augmentait au troisième set donc j'ai décidé de prendre un break, pour faire des étirements et mettre de la crème", a expliqué le N.2 croate en conférence de presse.

Une alerte, mais pas de panique

Après avoir remporté aisément les deux premiers sets (6-2, 7-5), Coric a connu une petite alerte dans la troisième manche quand il s'est fait masser les cuisses par son capitaine à 3-2, après avoir breaké Chardy, puis a demandé à rentrer au vestiaire à 4-3. Mais le 12e joueur mondial est revenu sur le court quelques minutes plus tard pour finir le travail (6-4) et remporter la rencontre.

Borna Coric en un momento de su partido ante Chardy en la final de la Copa Davis entre Francia y CroaciaGetty Images

Interrogé sur la possibilité que cette blessure l'empêche de disputer un second simple dimanche, Coric s'est montré catégorique: "Non absolument pas. J'ai joué avec cela depuis Shanghai (début octobre, ndlr) mais je suis plutôt habitué. Avoir des douleurs c'est normal."

En ouverture de la finale, Coric a réalisé une prestation très aboutie et a surclassé Chardy, impuissant face à tant de précision. "Je pense que j'ai joué à un très bon niveau. J'ai baissé un peu le pied au deuxième set, mais de manière générale c'était un grand match de ma part", a souligné le joueur de 22 ans.