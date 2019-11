Coupe Davis, mode d'emploi : La formule et le programme complet

Qualifications

Dix-huit équipes nationales de 5 joueurs maximum se sont qualifiées pour la phase finale. La Croatie et la France, respectivement vainqueur et finaliste de l'édition 2018, ainsi que l'Espagne et les Etats-Unis demi-finalistes étaient qualifiés d'office. La Grande-Bretagne et l'Argentine ont reçu des invitations. La Serbie, le Japon, la Russie, l'Allemagne, le Chili, la Belgique, l'Australie, la Colombie, le Kazakhstan, les Pays-Bas, l'Italie et le Canada se sont qualifiés via un match de barrage au cours de l'année.

Phase de groupes

Les 18 équipes ont été réparties en 6 groupes de trois. Le vainqueur de chaque groupe et les deux meilleurs deuxièmes (en tenant compte du nombre de sets et de jeux gagnés/perdus) se qualifient pour la phase à élimination directe.

Phase à élimination directe

Les 8 équipes qualifiées s'éliminent en quarts de finale, demi-finales puis finale.

Déroulement des matches

Chaque match est joué en deux simples et un double. Chaque partie se joue en deux sets gagnants avec tie break dans le troisième. Le premier simple oppose les N.2 de chaque équipe. Suit le second simple entre les N.1. Le double conclut le match et se joue quoi qu'il arrive dans la phase de groupes même si la victoire de l'une des équipes est acquise. Il se jouera également dans la phase à élimination directe, à moins que l'arbitre n'en décide autrement.

Les quatre demi-finalistes 2019 seront automatiquement qualifiés pour l'édition 2020. Les 14 autres pays devront passer par un match de barrage programmé les 6 et 7 mars 2020 face aux vainqueurs des 12 zones géographiques. Deux wild cards seront attribuées parmi les 26 barragistes avant le tirage au sort des barrages et permettront aux deux bénéficiaires d'accéder directement à la phase finale. Les 12 matchs de qualification se disputeront dans 12 villes sous la forme d'un match à élimination directe (2 simples, 1 double).

Vidéo - A quoi ressemble la nouvelle Coupe Davis ? On vous explique tout 03:38

Le programme

PHASE DE POULES

Lundi 18 novembre

(16h00 court Central) Croatie - Russie (groupe B)

(16h00 court 2) Italie - Canada (groupe F)

(16h00 court 3) Belgique - Colombie (groupe D)

Mardi 19 novembre

(11h00 court Central) Argentine - Chili (groupe C)

(11h00 court 2) France - Japon (groupe A)

(11h00 court 3) Kazakhstan - Pays-Bas (groupe E)

(18h00 court Central) Espagne - Russie (groupe B)

(18h00 court 2) Etats-Unis - Canada (groupe F)

(18h00 court 3) Australie - Colombie (groupe D)

Mercredi 20 novembre

(11h00 court Central) Serbie - Japon (groupe A)

(11h00 court 2) Argentine - Allemagne (groupe C)

(11h00 court 3) Grande-Bretagne - Pays-Bas (groupe E)

(18h00 court Central) Croatie - Espagne (groupe B)

(18h00 court 2) Etats-Unis - Italie (groupe F)

(18h00 court 3) Belgique - Australie (groupe D)

Jeudi 21 novembre

(11h00 court Central) France - Serbie (groupe A)

(11h00 court 2) Allemagne - Chili (groupe C)

(11h00 court 3) Grande-Bretagne - Kazakhstan (groupe E)

QUARTS DE FINALE

Jeudi 21 novembre

(18h00 court Central) Vainqueur groupe D - Vainqueur groupe F

Vendredi 22 novembre

(11h00 court Central) Vainqueur groupe A - Meilleur 2e

(18h00 court Central) Vainqueur groupe B - Meilleur 2e

(18h00 court 2) Vainqueur groupe E - Vainqueur groupe C

DEMI-FINALES

Samedi 23 novembre

(11h00 court Central) Demi-finale 1

(18h00 court Central) Demi-finale 2

FINALE

Dimanche 24 novembre

(16h00 court Central) Finale