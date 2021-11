C'est décidément une belle année pour le tennis suisse féminin. Déjà médaillée d'or en simple et d'argent en double aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été, Belinda Bencic a qualifié son pays pour la finale de la première édition de la Billie Jean King Cup (réforme de l'ancienne Fed Cup) en remportant le deuxième point décisif face à la sélection australienne vendredi à Prague.

Ad

Auparavant, Jil Teichmann, 39e au classement WTA, avait corrigé Storm Sanders, 131e, 6-0, 6-3, n'ayant besoin que de 18 minutes pour empocher le premier set dans ce duel entre gauchères pour lancer les Suisses. Puis Bencic donc (17e mondiale) a imité sa compatriote, en dominant facilement Ajla Tomljanovic (43e à la WTA), 6-3, 6-2, ne passant que 1h08 sur le court. Il n'y a par conséquent pas eu de double.

Fed cup Single La Russie en finale de la première Billie Jean King Cup IL Y A 5 HEURES

Les Russes ont elles eu besoin du double

Plus tôt dans la journée, dans la première demi-finale, la partie a été plus ardue pour les Russes face aux Américaines. Liudmila Samsonova (40e mondiale) avait placé la Russie en tête en battant dans le premier simple l'Américaine Sloane Stephens (63e) 1-6, 6-4, 6-3 en 1h56. Danielle Collins (30e) avait égalisé pour les États-Unis en l'emportant, également en trois manches et elle aussi après avoir surmonté la perte du premier set, Anastasia Pavlyuchenkova (12e mondiale) 6-7(9), 7-6(2), 6-2 en 2h42.

Dans le double, Samsonova était finalement associée à Veronika Kudermetova, une spécialiste de l'exercice classée 11e mondiale au classement WTA du double. Elles ont apporté le point de la victoire à la Russie en battant la paire américaine Coco Vandeweghe/Shelby Rogers 6-3, 6-3. La Billie Jean King Cup succède à la Fed Cup, précédente compétition entre nations dont la dernière édition a eu lieu en 2019, remportée par la France.

Fed cup Single Pas de miracle pour les Bleues 03/11/2021 À 14:41