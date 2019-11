Le combat aura duré huit jeux. Et puis, la machine Rafael Nadal s’est enclenchée. D’abord un peu bousculé, le numéro 1 mondial est monté en chauffe samedi soir pour finalement marcher sur son adversaire. Contraint de s’imposer après la défaite de son compatriote Feliciano Lopez face à Kyle Edmund dans le premier simple de cette demi-finale de Coupe Davis entre l’Espagne et la Grande-Bretagne, il s’est exécuté sans trembler (6-4, 6-0) en un peu plus d’une heure et demie (1h34 précisément). Le Majorquin va donc tenter d’offrir une finale à son pays lors du double décisif.

Il en est désormais à 28 victoires consécutives en simple en Coupe Davis. Sous le maillot espagnol, son surnom de "Taureau de Manacor" lui va décidément comme un gant. Déchaîné dans une ambiance survoltée, comme à chaque fois que l’Espagne a joué dans la Caja Magica de Madrid cette semaine, Rafael Nadal a progressivement pris la mesure d’un adversaire pourtant entreprenant. Tel un rouleau compresseur, il n’a plus lâché sa proie après avoir trouvé la clé à la relance lors du dixième jeu qui lui a offert le premier set (6-4).

Nadal toujours impérial au service

Car Daniel Evans n’aura pas à rougir de sa performance. Le Britannique, 42e joueur mondial, a montré de belles choses dans le jeu, avec un état d’esprit offensif et de prises d’initiative vers l’avant souvent payantes. Il a claqué de belles volées, quelques revers longs de ligne percutants, a bien utilisé son slice et s’est fréquemment décalé pour faire le jeu avec son coup droit. Déterminé à écourter les échanges, il a tenu la dragée haute à Nadal pendant trois bons quarts d’heure sans se procurer la moindre balle de break pour autant.

Mais au moment de servir pour rester dans le premier set à 5-4 contre lui, Evans a pris de plein fouet la furia espagnole en retour. Une fois en tête, Nadal n’a plus rien laissé à un adversaire fatigué par sa difficile victoire la veille contre Jan-Lennard Struff, enchaînant huit jeux de 4-4 à 6-4, 6-0 pour l’emporter. Le numéro 1 mondial, qui a encore impressionné sur première balle (9 aces, aucune double faute et 83 % de points gagnés), n’a toujours pas cédé la moindre manche en simple cette semaine et a rejoint les vestiaires au petit trot : l’énergie ne devrait pas lui manquer pour poursuivre son sans-faute et tenir encore le rôle du héros au côté de Feliciano Lopez, en double cette fois.