Lucas Pouille remporte le premier simple face à Andreas Seppi

Lucas Pouille aime bien jouer à se faire peur visiblement. Vainqueur d'Andreas Seppi lors de la première rencontre de ce quart de finale de Coupe Davis, le Français est passé par tous les états pour donner le premier point à l'équipe de France, vendredi à Gênes. Vainqueur en cinq manches du Transalpin (6-3, 6-2, 4-6, 3-6, 6-1), le Nordiste a survécu à un gros passage vide survenu en plein cœur de la rencontre.

Frayeur ou non, voilà les Bleus de Yannick Noah parfaitement lancés dans ce week-end de Coupe Davis. Dans quelques minutes, Jérémy Chardy tentera de donner le deuxième point aux siens face à l'imprévisible Fabio Fognini.

Plus apparu en compétition depuis sa défaite au 2e tour du Masters 1000 d'Indian Wells, Pouille a subi un gros contre-coup physique et technique qu'il n'avait probablement pas vu venir pour son grand retour à la compétition. Rapidement aux commandes de la rencontre, il a marché sur l'eau pendant les deux premières manches. Service précis et redoutable, première balle au rendez-vous solide dans l'échange et agressif, inspiré pour casser le rythme, le protégé d'Emmanuel Planque n'a pas fait un seul faux pas. En fait, tout était trop parfait pour que ça dure. Le retour de bâton a été brutal.

L'état de forme de Seppi a dicté le scénario du match

Tout a changé au début du troisième set. Auteur d'un énième break à 1-1, Pouille a complètement perdu les commandes de la rencontre. Une disparation subite et brutale. Il fallait le voir pour le croire. Mort-vivant sur le court depuis la moitié du premier set, Seppi a vu la lumière et s'est engouffré dans la brèche laissée par le Français, intouchable sur son service jusqu'à qu'il concède le debreak (à 2-1 dans le 3e set). En patron, le joueur de Bolzano a fait subir à Pouille ce qu'il avait subi en début de rencontre avant de l'emmener dans une cinquième manche.

Très à l'aise dans les formats en cinq sets (15 victoires sur ses 17 dernières rencontres), Seppi a finalement implosé en premier en concédant le break en premier à 1-2. Quelques instants auparavant, il était passé tout proche de mener de 0-30 sur l'engagement de Pouille. Complètement fou, ce point qu'il aurait dû remporter, l'a irrémédiablement condamné à la nuit. Sans compétition depuis mi-février et sa demie à Rotterdam, le 62e mondial a fermé la boutique et éteint la lumière. C'était encore plus spectaculaire que son réveil. Pouille, lui, a serré les dents quand ça n'allait pas avant de boucler l'affaire. Il n'y a pas eu la manière, mais peu importe, il fallait le gagner celui-là.