Le plaidoyer de Nadal pour la Coupe Davis version Piqué : "Il faut donner une chance au changement"

La nouvelle formule de la Coupe Davis essuie une pluie de critiques ? Pas de la part de Rafael Nadal. Le numéro 2 mondial et superstar du tennis est revenu dans une interview pour Movistar sur les raisons qui l'amènent à soutenir la réforme portée par Gerard Piqué pour la prochaine édition de l'épreuve, en novembre 2019.

"Lorsque les choses cessent de fonctionner, il faut entreprendre des changements", a expliqué de façon pragmatique celui qui n'a disputé que sept matches de Coupe Davis depuis qu'il a décroché un quatrième sacre dans l'épreuve en 2011. "Il y aura du temps pour rectifier", a-t-il expliqué, appelant à ne pas condamner la nouvelle formule avant même de la voir entrer en vigueur : "Il faut donner une chance au changement et je suis confiant que cela fonctionnera et que ce sera un événement qui connaîtra un grand succès", a ajouté l'Espagnol.

Et quand il parle de "changement" nécessaire pour corriger ce qui ne fonctionnait plus, Nadal pense évidemment aux nombreuses absences des grandes stars du tennis délaissant la compétition. "Jusqu'à présent, les Coupe Davis ont apporté des problème : les meilleurs joueurs n'étaient pas toujours disponibles pour tous les éliminatoires."

Rendez-vous en novembre

En attendant la nouvelle Coupe Davis, Nadal se félicite que des acteurs "extérieurs au tennis" s'intéressent à ce sport et décident de s'y investir. "C’est une très bonne chose et nous devons remercier Piqué et tout son groupe qui veulent parier sur notre sport au lieu de leur opposer des obstacles" a-t-il commenté, rappelant qu'il avait une "excellente relation" avec le joueur du Barça. "Certains éléments important de la Coupe Davsi disparaissent, mais on gagne beaucoup d'autres choses qui peuvent être très positives", a-t-il encore salué.

Alors, Nadal sera-t-il du rendez-vous de novembre ? "Mon ambition est de participer aux événements importants et c'en est un."