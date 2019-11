La France n'a pas le choix, il va falloir gagner contre la Serbie pour voir les quarts de finale de la Coupe Davis. Et ça commence dès 11h avec Jo-Wilfried Tsonga, qui affrontera Filip Krajinovic. Sébastien Grosjean a dû faire un choix pour l'adversaire de Novak Djokovic. Ce n'est pas Gaël Monfils, laissé sur le banc, qui jouera contre le Serbe, mais Benoît Paire. Pour le double, pas de surprise, c'est la paire Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut, qui jouera contre Janko Tipsarevic/Viktor Troicki.

Après sa défaite en deux sets contre Yoshihito Nishioka, Monfils ne cachait pas qu'il laisserait volontiers sa place à Paire face à Djokovic : "Benoît (Paire, ndlr) est prêt. Aujourd'hui, je n'ai pas fait une très belle performance, à l'image de ma fin de saison. Est-ce que j'ai plus de chances de rapporter le point contre Novak ? On va voir ça. (...) Etre sur le banc n'est pas une punition. (...) Si Benoît à plus d'armes que moi ? Aujourd'hui, oui."