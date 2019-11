Sur le papier, ce match entre Rafael Nadal (numéro 1 mondial) et Borna Gojo (280e à l'ATP) paraissait très déséquilibré. Sans surprise, le Majorquin s'est imposé. Mais la rencontre a été plus accrochée qu'on ne pouvait le penser (6-4, 6-3). Décomplexé, le Croate est bien entré dans le premier set, ne cédant sa mise en jeu qu'à 4-4. Le joueur de 21 ans a en revanche été breaké dès l'entame de la seconde manche et n'a jamais pu inverser la tendance face à un adversaire maître de son sujet.

Cette victoire de Nadal (la 26e d'affilée pour lui en Coupe Davis) est venue s'ajouter à celle obtenue juste avant par Roberto Bautista-Agut. Le 9e joueur mondial avait en effet mis son équipe sur de bons rails en disposant facilement de Nikola Mektic (6-1, 6-3). 24 heures après avoir pris le meilleur sur la Russie (2-1), l'Espagne bat donc la Croatie (2-0 avant le double) et s'assure la première place de son groupe, synonyme de qualification pour les quarts de finale.

Kyrgios s'en sort au forceps

Au coude-à-coude dans le groupe D, l'Australie et la Belgique s'affrontent ce mercredi soir avec l'espoir de décrocher leur billet pour le tour suivant. Et dans ce duel à couteaux tirés, c'est la troupe de Leyton Hewitt qui a pris les devants grâce à Nick Kyrgios. Le natif de Canberra a dû s'employer pour venir à bout d'un Steve Darcis très accrocheur lors de la deuxième manche, qui s'est conclue sur un tie-break des plus indécis (6-2, 7-6 [9]).

Fognini prend sa revanche

Fin août, Fabio Fognini avait pris la porte dès le premier tour de l'US Open en s'inclinant face à Reilly Opelka (6-3, 6-4, 6-7, 6-3). Près de trois mois plus tard, le Transalpin a pris sa revanche face au géant américain du côté de Madrid (6-4, 6-7, 6-3). De quoi permettre à l'Italie de mener 1-0 contre les Etats-Unis. A noter que ce groupe F est dominé par le Canada, déjà qualifié pour les quarts.